Poikkeuksellinen tilanne suomalaisten eläkkeissä - Asiantuntija: ”Vaikutus vähintään yhden etelänmatkan luokkaa”

Työeläkkeelle jäämistä ei kannata lykätä vuodenvaihteen yli, jos eläkepäivien viettoon on mahdollista lähteä jo tänä vuonna.

Jos eläkkeelle jää kuluvan vuoden puolella, saa vuoden alussa työeläkeindeksin mukaisen isomman korotuksen kuin vuodenvaihteen jälkeen eläkkeelle jäädessä. Näin neuvoo ekonomisti Jukka Appelqvist Danske Bankin tiedotteessa julkaisemassa kommentissaan.

Tämä on poikkeuksellista. Aiemmin tilanne on ollut päinvastoin, eli eläkkeelle jääntiä on kannattanut lykätä vuodenvaihteen yli.

Jos eläkkeelle jää tämän vuoden puolella, saa vuoden alussa työeläkeindeksin mukaisen korotuksen, joka on hieman alle 0,6 prosenttia. Vuodenvaihteen jälkeen eläkkeelle jäävän korotus on vain 0,1 prosenttia.

Appelqvistin mukaan tämän on ensimmäinen kerta, kun palkkakerroin nousee näin vähän eli 0,1 prosenttia.

Eläkkeelle jäätäessä uuden eläkkeen määrää laskettaessa työuran aikaiset ansiot indeksoidaan palkkakertoimella.

–Harva pohti asiaa, mutta pienikin vaikutus kertautuu, koska se ulottuu jokaiseen kuukausittaiseen eläkkeeseen loppuelämän ajan, Appelqvist kirjoittaa.

Ero eläkkeen suuruudessa voi kasvaa peräti etelänmatkan hintaiseksi.

–Jopa näin pienen eron pitkän aikavälin vaikutus on keskimääräisen uuden eläkkeen kohdalla vähintään yhden eläkepäivinä puolison kanssa tehtävän etelänmatkan luokkaa.

–Jos kysymys olisi itselleni ajankohtainen, en varmaankaan jäisi tammikuussa eläkkeellä, vaan aloittaisin eläkepäivät joko joulukuussa tai lykkäisin saman tien pidemmälle, Appelqvist arvioi.

Erikoisen tilanteen taustalla on hinta- ja palkkatason hidas kehitys.

Inflaatio oli syyskuussa 0,8 prosenttia ja koko kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 prosenttia. Palkansaajien ansiot nousivat vastaavana aikana vain 0,2 prosenttia eli reaalisesti palkat laskivat 0,5 prosenttia.

Kolmannen neljänneksen hinta- ja palkkakehitys on tärkeässä roolissa, koska niiden perusteella määräytyvät työeläkejärjestelmän indeksikorotukset. Eläkkeitä korotetaan vuoden alussa työeläkeindeksillä, jossa inflaation osuus on 80 prosenttia ja ansiokehityksen 20 prosenttia.

–Inflaation ennustetaan jatkossa kiihtyvän yli prosenttiin, joten eläkkeet tuskin tulevat ensi vuonna pysymään edes hintojen nousun vauhdissa, Appelqvist kirjoittaa.

Lähde: Kauppalehti