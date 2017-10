Jäätävä vastaus Juha Sipilälle Fortumin kohukaupasta: ”Suoranaista silmien sulkemista”

Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö kommentoi suorin sanoin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) arviota, jonka mukaan Fortumin Uniper-kauppaan ei liity ulko- ja turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia.

–On naiivia väittää, että tällaisen yhtiön ostaminen ei lisäisi suomalaisen valtionyhtiön Fortumin riskiä suhteessa Venäjään. Ja on suoranaista silmien sulkemista väittää, että se ei olisi myös turvallisuuspolitiikallemme merkityksellistä. Totta kai se on. Eri asia on sitten se, kuinka paljon se vaikuttaa asemaamme ja mitä sille pitäisi tehdä. Tästä pitäisi päästä Suomessakin jo puhumaan avoimesti, Niinistö kirjoittaa Facebookissa.

Fortum tiedotti syyskuun lopulla sopineensa saksalaisen energiajätti EONin kanssa energiayhtiö Uniperin kaupasta. Kaupassa Fortumille siirtyisi Uniperista EONin vajaan 47 prosentin omistusosuus noin 3,76 miljardilla eurolla, mutta Fortum on viestittänyt olevansa valmis ostamaan myös tätä suuremman omistusosuuden. Uniper puolestaan on sijoittanut Nord Stream 2 -hankkeeseen noin 950 miljoonaa euroa.

Venäläismediassa levisi viime viikolla uutinen, jossa Nord Stream 2:n tekninen johtaja Sergei Serdjukov sanoo kaupan helpottavan koko hankkeen toteuttamista.

–Valtio ei ole missään tapauksessa osapuoli tuossa kaasuputkihankkeessa, eikä Suomi oikeastaan mitenkään, koska kaasuputki menee ihan muualle kuin Suomeen, Juha Sipilä kommentoi MTV:n Uutisextrassa lauantaina.

Hän totesi myös, että Uniper-kauppa lähtee Fortumin omista tarpeista, ja yhtiön hallitus on katsonut kaupan tarpeelliseksi.

–Tähän kauppaan ei liity ulko- ja turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia, Sipilä sanoi yksiselitteisesti.

Fortumin suurin omistaja on Suomen valtio 50,76 prosentin osuudella.

Ville Niinistön mukaan Uniper lisää Fortumin omistuksia Venäjällä merkittävästi ja tekee yhtiöstä entistäkin riippuvaisemmaksi Venäjän kehityksestä ja sen johtajien oikuista.

–Venäjällä energia on julkilausutusti kansallisen edun ja turvallisuuden asia. Nord Stream 2 on monien asiantuntijoiden mukaan hanke, johon liittyy iso turvallisuuspoliittinen ulottuvuus Venäjän läsnäolon kasvusta Itämerellä ja sen pyrkimyksestä vaikuttaa entistä enemmän EUn energiamarkkinoihin.

Niinistö huomauttaa Sipilän puheiden kuulostavan tutuilta.

–Kyllä. Pääministeri Stubb ja sittemmin Sipilä vakuuttelivat samaa Fennovoiman ydinvoimadiilistä venäläisen Rosatomin kanssa. Fortum lopulta pelasti senkin hankkeen kroatialaisen pöytälaatikkofirman farssin jälkeen, koska yksityisiä sijoittajia sille ei löytynyt.

Uniper-kauppaa on arvostellut myös RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz, jonka mukaan hankkeesta on syytä olla huolissaan.

–Suomen valtioilla - eli sen kansalaisilla - on enemmistöosakkuus Fortumissa. Siinä tilanteessa on syytä olla huolissaan jos Fortum ostaa yhtiön joka sijoittaa Nord Stream 2 -putkeen, hankkeeseen jolla on selvät turvallisuuspoliittiset ulottuvuudet, Adlercreutz kommentoi.

Hän toteaa, että Fortumin kannalta vielä isompi kysymysmerkki on se, että se vastoin virallista strategiaansa ostaa yhtiön josta EON on halunnut luopua, yhtiön joka tuottaa energiaa pääosin fossiilisilla polttoaineilla.

Samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota vihreiden kansanedustaja Satu Hassi, joka on kuvaillut Uniperia ”roskaosastoksi, jonka toiminta perustuu ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen”.

Lue lisää:

Fortumin kohukauppa huolestuttaa: ”Vipuvarsi, jolla voidaan kangeta Suomea Venäjän haluamaan suuntaan”

Hallitukselle huutia Fortumin jättikaupasta: ”Ilmastonmuutosta kiihdyttävä roskaosasto”