Fortumin toimitusjohtaja Uniperin ”hyökkäyksestä” Ylelle: ”Poikkeuksellinen ja hämmentävä”

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi Uniper-jupakkaa Ylelle. Hänen mukaansa yrityskauppa ei tullut julkisuuteen ”taiteen sääntöjen mukaan”. Hän ihmettelee, miksi Uniper pitää Fortumia huonona omistajana.

Fortumin ja E.ON:in neuvottelut vuosivat julkisuuteen uutistoimisto Bloombergin kautta ja Uniperin johto luki neuvotteluista mediasta. Fortum ja E.ON laittoivat Bloombergin uutisen jälkeen ulos tiedotteen, jossa uutistoimiston tieto vahvistettiin. Lundmark sanoo ymmärtävänsä Uniperin toimitusjohtajan Klaus Schäferin turhautumisen.

–Ehdin laittaa hänelle (Schäferille) viestin ehkä kymmenen minuuttia ennen kuin tiedote tuli ulos, Lundmark kertoo Ylelle.

Lundmark ei ymmärrä, miksi Uniper pitää Fortumia huonona omistajana. Hän uskoo, että kyse on väärinkäsityksestä. Uniper on kampanjoinut julkisuudessa Fortumia vastaan.

–Tällainen julkinen hyökkäys omistajien tekemiä kauppoja vastaan on tietysti aika poikkeuksellinen ja hieman hämmentävä, Lundmark sanoo Ylelle.

Fortumin markkinaosuus Venäjällä tuotettavasta energiasta nousee huomattavasti, mikäli yhtiön ostotarjous Uniperin osakkeista toteutuu. Pääministeri Juha Sipilän kommentoi lauantaina MTV:lle, että Uniper-kauppaan ei liity ulko- ja turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia.

Uniper on saksalainen energiayhtiö ja suuri osa sen energiatuotannosta pohjautuu fossiilisiin polttoaineisiin, hiileen ja kaasuun. Kaupan on nähty olevan ristiriidassa Fortumin oman tavoitteen kanssa toimia puhtaan energian edelläkävijänä. Sen osuus Nordstream II -kaasuputkesta on myös herättänyt epäilyksiä.

