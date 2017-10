Uniperin hyökkäys Fortumia vastaan kovenee: ”Kauppa tuhoaisi yhtiön arvon”

Saksalaisen Uniperin talousjohtaja Christopher Delbrück hyökkää kovin sanoin Fortumin osakeostoja vastaan, kertoo Kauppalehti. Delbrück sanoo, että Uniper ei halua ryhtyä Fortumin osakeostojen maksumieheksi. Uniper on kampanjoinut julkisuudessa Fortumia vastaan.

Uniper on pitänyt Fortumia huonona omistajana. Delbrückin mukaan Uniper ei halua uhrata vahvaa tasettaan suomalaisyhtiön eteen.

–Tase ja maksumiehen rooli ovat juuri niitä seikkoja, joista Uniperin johto käy tällä hetkellä sisäisiä keskusteluja Fortumin ostotarjouksen seurauksena, Delbrück sanoo.

–Uniper tekee vakaata tulosta, ja sama vakaus pätee liiketoimintaan. Myös vahva tase osoittaa sen, että Uniper menestyy parhaiten itsenäisenä yhtiönä.

Delbrückin mukaan osakkeiden siirtyminen Fortumille johtaa saavutetun statuksen menettämiseen, mikä tuhoaa yhtiön arvon sijoittajille. Kannanotto viitannee spekulaatioihin, joissa on noussut esiin Fortumin aikeet pilkkoa Uniper oston jälkeen. Etenkin hiilivoimaloiden on veikattu joutuvan myyntilistalle.

–Uniper joutuisi Fortumin omistuksessa ottamaan askelia taaksepäin nykyisessä liiketoiminnassaan.

Uniper on saksalainen energiayhtiö ja suuri osa sen energiatuotannosta pohjautuu fossiilisiin polttoaineisiin, hiileen ja kaasuun. Kaupan on nähty olevan ristiriidassa Fortumin oman tavoitteen kanssa toimia puhtaan energian edelläkävijänä. Sen osuus Nordstream II -kaasuputkesta on myös herättänyt epäilyksiä.

