Nordean johtaja jätti-irtisanomisista: ”Tämä ei ole kululeikkaus”

Nordena konsernijohtaja Casper von Koskull arvioi, että pankista irtisanomisten vuoksi häviävät työpaikat eivät tule koskaan takaisin. Hän sanoo Bloombergin haastattelussa sunnuntaina Nordean ratkaisun edustavan tulevaisuuden pankkitoimintaa.

–Olemme ehkä yksi ensimmäisistä. Tämä ei ole kululeikkaus sinänsä, tämä on tapa tehdä bisnestä erilailla, tavalla, jossa tarvitsemme vähemmän ihmisiä, hän kommentoi.

Nordea kertoi torstaina vähentävänsä vuoteen 2021 mennessä 6 000 työtehtävää, joista 2 000 on ulkoisia, muutokseen liittyviä konsulttitöitä.

Muun muassa Tradenomiliitto on tuominnut vähennykset.

–Vaikka rahoitusalan työtehtävät ovat murroksessa, eivät massairtisanomiset ole mikään ratkaisu. Tämä on Nordealta brutaali tapa laskea palkkoja, mikä on totaalisen tuomittavaa, yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula kommentoi liiton tiedotteessa.

Nordean suomalainen pääluottamusmies Paula Hopponen puolestaan arvosteli Talouselämässä Nordeaa siitä, yhtiö turvaa investointinsa ja osingonmaksun säästämällä henkilöstökuluista.

Von Koskull pitää reaktioita kummallisina.

–He ovat tienneet, mitä on tulossa. Olemme puhuneet tästä vuosia. Mielestäni on hyvin selvää, että tämä on finanssialalla meneillään oleva trendi, koska tämä ala on erittäin digitaalinen, hän kommentoi.

