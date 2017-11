Salattuihin varoihin vain 0,5%:n veronkorotus? – Valtionsyyttäjä: ”Ei merkitse heille mitään”

Uusi lakiesitys ehdottaa, että verottajalle aiemmin ilmoittamattomia varoja voisi jatkossa tuoda esiin 0,5 prosentin korotuksella.

Valtiovarainministeriö vakuuttaa, että verotusta ja veronkantoa uudistava lakiesitys ei sisällä ehdotusta tehokkaasta katumisesta, mutta valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta arvioi, että sisällöllisesti esityksessä on hyvin samanlaisia piirteitä.

–Noh. Ei se nyt varmaan suoranaisesti sisällä mitään tehokkaan katumisen lakia. Mutta siellä verotusmenettelylain 36 a pykälän 6 kohdassa säädettäisiin, että jos oma-aloitteisesti tuo esiin salaamansa tulot, niin veronkorotus on vain 0,5 prosenttia. Ja lisäksi tietysti viivästysseuraamukset, toteaa Saharvirta Uudelle Suomelle.

–Jos oma-aloitteisesti ilmoittaa aiemmin ilmoittamattomia tuloja, saa todella alhaisen korotuksen. Voihan sen esittää niin, että miten se nyt poikkeaa katumislaista, valtionsyyttäjä jatkaa.

Puolen prosentin veronkorotusta Sahavirta pitää ”aika hurjana” laskuna, kun nykyisin suurien tulojen salaamisesta voi seurata enintään 30 prosentin korotus.

–Se 0,5 prosenttia on kovin pieni korotus, eikä merkitse tälle kohderyhmälle varmasti yhtään mitään, hän sanoo.

Sahavirta kertoo, että eri epävirallisissa yhteyksissä hän on kuullut eri tahoilta, että varoja tai tuloja ulkomaille kätkeneet olisivat valmiita maksamaan hyvinkin suuria korotuksia, kunhan vain välttävät mahdolliset rangaistukset. Vielä tärkeämpää on Sahavirran arvion mukaan rikosprosessia seuraavan julkisuuden välttäminen.

–On ilmaistu, että nämä henkilöt olisivat valmiita maksamaan hyvinkin korkeita maksuja, jopa puolet salatusta tulosta, kunhan Helsingin Sanomien etusivulla ei lue, että näitä vastaan on nostettu rikosprosessi.

–Tässä pitää nyt muistaa, että kyse ei ole pelkästä veronkorotuksesta, vaan sen jälkeen kaikki tapahtuu julkisuudelta salassa. Sehän on käsittääkseni se suuri asia näille tulojen ilmoittajille, että he pystyvät tekemään sen julkisuudelta salassa. Miksi heille sitten sen lisäksi annettaisiin tällaisen järisyttävä korotuksen laissa tuleva alennuskin, tähän me olemme kiinnittäneet huomiota.

Uuden lakiesityksen nosti julkisuuteen viime torstaina kansanedustaja Timo Harakka (sd.), joka arvosteli valtiovarainministeri Petteri Orpoa (kok.) ja hallitusta armahduslain palauttamisesta. Valtiovarainministeriö puolestaan vastasi, että uusi laki ei anna armahduksia ja verkkosivuillaan korosti, että tehokasta katumista ei palauteta.

Ministeriön mukaan tutkintapyyntö voidaan tehdä, jos on syytä epäillä, että varoja palauttanut on syyllistynyt esimerkiksi veropetokseen. Arvio olisi kuitenkin tehtävä ennen kuin 0,5 prosentin veronkorotus määrätään, koska samasta rikoksesta ei voi määrätä kahta sanktiota.

Sahavirran mukaan ministeriön ajattelussa on kuitenkin ongelma.

–Lopputulema on se, että jos veronkorotusputki valitaan, niin kaikki mitä sen jälkeen tapahtuu ja mitä tapahtui sitä ennen, jää julkisuudelta salaan. Eli me emme voi tietää, millaisiin oma-aloitteisiin ilmoituksiin verottaja soveltaa 0,5 prosentin korotusta, Sahavirta kritisoi.

–Melkein voi kysyä, olisiko parempi, että korotusta ei määrättäisi lainkaan, niin rikosoikeudellinen prosessi voisi toimia, jos ilmenisi, että tässä ilmoitusmenettelyssä oli jotain, mikä salattiin verottajalta. En tiedä, Sahavirta pohdiskelee.

LISÄÄ AIHEESTA: Timo Harakka hämmästeli veronkiertäjän ”moposakkoa” – Ministeriö laski todelliset rapsut