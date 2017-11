Yle: Suomalaisten sijoittajien suosikkiyhtiössä omituinen rahavirta: ”En ostaisi osakkeita”

Entisen Ruukki Groupin suuromistajalla on hämäriä rahavirtoja, kertoo Yle, joka paljasti myös valtion kehitysyhtiö Finnfundin rahakierrätystä veroparatiisista. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi paljastusta Kauppalehdelle.

Ylen tiedot perustuvat suureen Paratiisin paperit -tietovuotoon. Ylellä on pääsy vuototietoihin toimittajajärjestö ICIJ:n kautta.

Ruukki Group on nykyään Afarak Group ja sen osake noteerataan Helsingin ja Lontoon pörsseissä. Pääosa lähes 7000 osakkeenomistajasta on suomalaisia. Kroatialainen suuromistaja Danko Končar on Ylen mukaan saattanut syyllistyä arvopaperimarkkinarikokseen, sillä hän on salannut todellisen päätösvaltansa yhtiössä vuosia. Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii Končaria ainakin sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Kroatialainen on kiistänyt syyllisyytensä.

Ylen mukaan Končar omistaa yhtiöstä virallisesti vain 27 prosenttia, mutta todennäköisesti hänellä on ollut määräysvalta jopa yli 70 prosenttiin osakkeista.

Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtajan Timo Rothovius sanoo Ylelle, että vyyhti on Suomen oloissa erittäin ”harvinainen” ja Afarakin tapaus voi jopa tahrata koko Helsingin pörssin mainetta. Hänen mukaansa on epätavallista, että pienessä pörssiyhtiössä jopa 60 prosenttia omistajista kätkeytyy hallintarekisterin taakse. Hän ei itse ostaisi osakkeita yhtiöstä.

Orpo: ”Mahdollinen veronkierto vakavaa”

Finnfund puolestaan on Ylen mukaan kierrättänyt metsärahoja Caymansaaren veroparatiisin kautta ja sijoittanut kahdeksan miljoonaa euroa New Tropical Asia Forest Fundiin eli TAFF-rahastoon, joka toteuttaa metsähankkeita Indonesiassa, Malesiassa ja Laosissa.

Orpo ei tiennyt asiasta. Hän muistutti, että veroparatiisissa voi toimia myös laillisesti, jos ilmoittaa kaiken ja maksaa veronsa. Syyskuussa 2017 kansalaisjärjestö Finnwatch syytti Finnfundia ”aggressiivisesta verosuunnittelusta”, minkä yhtiö kiisti.

–Kaikkea ei voi tuomita. Mutta jos on vähänkin viitteitä, että tällaiset yhtiöt harrastavat veronkiertoa ja yhtiö on jättänyt veroja maksamatta, silloin se on tietysti vakava asia, Orpo sanoi Brysselissä Kauppalehdelle.

Finnfundin toimitusjohtajan Jaakko Kangasniemi sanoo Ylelle, että Caymansaaria pidetään vain yhtiön ”kauttakulkumaana”, jossa on rahastosijoittajan kannalta ennustettavat järjestelyt. Hänen mukaansa rekisteröintimaassa ei ole tarkoituskaan maksaa veroja, vaan tulot virtaavat rekisteröintimaan läpi ja hankeyhtiöt ja sijoittajat maksavat veronsa omiin maihinsa.

Aiemmin tänään Yle kertoi, että Nordea on myöntänyt noin kymmenen miljardin euron arvosta lainoja veroparatiiseihin rekisteröidyille varustamoyhtiöille. Etenkin Nordean Suomen ja Norjan konttorit sekä niiden alaiset Lontoon ja Singaporen yksiköt ovat myöntäneet lainoja muun muassa Bermudalla, Kyproksella, Panamassa, Brittiläisillä Neitsytsaarilla, Caymansaarilla ja Mansaarella toimiville yhtiöille. Nordean viestinnästä kommentoidaan Ylelle, että asiassa on noudatettu alan normaaleja käytäntöjä.

Paratiisin paperit -vuoto sisältää noin 13,4 miljoonaa dokumenttia. Ylen mukaan suurin tetojen lähde on Appleby-yhtiö, joka tarjoaa veroparatiisipalveluita. Uusi vuoto on jatkoa aiemmalle Panaman paperit -tietovuodolle.

Lähde osin: Kauppalehti