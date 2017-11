Kreikkakin osaa paremmin kuin Suomi – Ministeri: Satoja miljoonia turhiin tulleihin

Suomalaisyritykset voivat maksaa turhaan jopa satoja miljoonia euroja tullimaksuja, arvioi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.), sillä nykyisiä EU:n kauppasopimuksia yritykset hyödyntävät noin 80-prosenttisesti.

–Kyllä se satoihin miljooniin euroihin helposti nousee, Mykkänen sanoo Uudelle Suomelle.

–Jostain syystä meille vahvoilla sektoreilla ja erityisesti teknologia- ja konepajasektorilla kauppasopimusten hyödyntäminen on ollut luvattoman heikkoa. Tietysti siinä on yrityksillä ja meillä [ulkoministeriössä] peiliin katsomisen paikka.

Kauppasopimusten hyödyntämisaste ilmenee Euroopan komission selvityksestä. Sen mukaan suomalaiset ovat EU:n keskitasoa kauppasopimusten hyödyntämisessä, mutta edelle menevät niin Ruotsi ja Tanska kuin Viro sekä Kreikkakin.

Murheellisena esimerkkinä sopimuksen heikosta hyödyntämisestä Mykkänen pitää EU:n ja Etelä-Korean vuonna 2010 voimaan astunutta kauppasopimusta.

–80 prosenttia on yleisenä tasona kohtuullisen hyvä, mutta valitettavasti jos katsotaan merkittävää Etelä-Korean kauppasopimusta, niin selvästi alle puolet konepajayrityksistä, jotka tekevät vientiä Koreaan, on hyödyntänyt tullialennuksia. Se on minusta liian huono tulos.

–Tullit ovat teknologiatuotteiden kohdalla 10–20 prosentin luokkaa ja kauppasopimusten myötä ne laskevat nollaan.

Mykkänen myöntää, että ongelma ei ole yksistään yritysten, vaan myös viranomaisilla on tehostamisen varaa paitsi sopimusten viestinnässä myös tullin omien prosessien helpottamisessa.

Kauppasopimusta hyödyntävän yrityksen on usein todistettava palvelun tai tuotteen alkuperä, joka globalisaation aikakaudella ei ole aina yksiselitteinen, kun valmiiseen tuotteeseen kootaan eri puolilla maailmaa tuotettuja komponentteja.

–Kyllä tässä täytyy vakavasti tarkastella, että kun me olemme kaiketi tietotekniikan johtavia maita, niin nämä prosessit pitäisi saada mahdollisimman helpoiksi. Kun tullille tulee tieto, minkälaisia komponentteja on tuotu johonkin konepajaan EU:n ulkopuolelta, tiedot siirtyisivät automaattisesti todistukseen, joka tarvitaan, kun Koreaan tai Kanadaan viedään tavaraa.

Tähän Mykkänen aikoo pyytää myös EU:n komissiota mukaan perjantaina, kun unionin ulkomaankauppaministerit kokoontuvat Brysselissä.

Arvio: CETA-sopimus kasvattaa Kanadan-vientiä noin 40

Parhaillaan eduskunnassa on käyty väittelyä EU:n ja Kanadan välisestä CETA-vapaakauppasopimuksesta. Keskiviikkona SDP:n kansanedustaja Timo Harakka huomautti, että suomalainen vienti Kanadaan on ”säälittävän pientä” ottaen huomioon, että maa on maailman 10. suurin talous.

–Viennin arvo on vain 400 miljoonaa [Tulli: 428 milj. v. 2016], kun esimerkiksi Puolaan viennin arvo on lähes nelinkertainen, Harakka jatkoi.

Mykkänen ei pidä kahden väkiluvultaan lähes yhtä suuren maan vertailua aivan reiluna, sillä vaikka taloudeltaan Puola on Kanadaa pienempi maa, on se Itämeren valtio ja kuuluu Euroopan unioniin. Mutta yhtä mieltä Mykkänen ja Harakka ovat siitä, että uusi vapaakauppasopimus tuo merkittäviä mahdollisuuksia.

Valtion taloudellinen tarkastusvirasto, VATT, arvioi parhaillaan CETA-sopimuksen vaikutuksia. Mykkänen kertoo, että tyypillisesti CETAn kaltaiset sopimukset kasvattavat VATTin mukaan kauppaa noin 40 prosenttia keskipitkällä aikavälillä.

Kanadassa ulkomaankauppaministeri näkee mahdollisuuksia etenkin metsä- ja biotalouden puolella.

–Olin itse asiassa kuukausi sitten Kanadassa 25 biotalousalan yrityksen kanssa ja itsekin havahduin siihen, että Kanada – johon itsekään en ole osannut huomiota keskittää – on maa, jossa metsätalous on selvästi Pohjoismaita jäljessä kaikissa arvoketjun osissa. Aivan lähtien metsänhoitomenetelmistä päätyen hakkuutapoihin ja prosessointiin, sanoo Mykkänen.

–Ja erityisesti Kanadassa kasvavana haasteena on fossiilisen öljyn korvaaminen. Pääministeri Justin Trudeau puhuu kyllä hyvin kunnianhimoisesti ilmastopolitiikasta, mutta itse asiassa käytännöt ovat lapsenkengissä. Fossiilista polttoöljyä jopa lennätetään lämmityskäyttöön maan pohjoisiin osiin, vaikka siellä olisi metsää ympärillä.

Mykkänen huomauttaa, että aina vapaakauppasopimusten suurin hyöty ei koskekaan tullimaksuista luopumista, vaan erilaisten sertifikaattijärjestelmien yhdenmukaistamista. Hän kertoo, että hänen Kanadan-matkallaan mukana oli myös suomalaisia biovoimalaitostoimittajia, jotka voisivat korvata Pohjois-Kanadan öljylämpölaitoksia biomassalla.

–Meidän biovoimalaitosvalmistajien ongelmana on ollut lämpökattiloiden painetestaukset, jotka nykyisin pitäisi tehdä Kanadassa toiseen kertaan. Se tarkoittaa, että kauppa voi jäädä tekemättä, jos pitää hankkia miljoonien eurojen arvoinen sertifikaatio ennen kuin edes tiedetään, syntyykö kauppaa, Mykkänen sanoo.

EU:lta lisäpanoksia?

Perjantaina Mykkänen matkaa Brysseliin EU:n ulkomaankauppaministerikokoukseen, jossa esille nousee myös kauppasopimusten hyödyntäminen eri jäsenmaissa.

–Siinä löytyy varmasti tarkempaa dataa siitä, että missä syntyy Kreikan ja Suomen välinen ero ja millä toimialoilla.

–Tulen itse huomenna painottamaan, että komission pitäisi satsata näiden sopimusten toimeenpanoon, niin että se tarvittaessa voisi osoittaa lisärahoitusta siihen, että nämä alkuperämaaosoitukset voitaisiin tehdä sähköisesti.