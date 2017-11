Lähes 1000% tuloskasvua Sampo Kaulasen Jounin Kaupassa – KL: Vakavaraisuus silti heikko

Yllästunturin vieressä Äkäslompolassa sijaitseva Jounin kauppa lähes kymmenkertaisti tuloksensa edelliskauden 32 000 eurosta 302 000 euroon, kertoo Kauppalehti. K-kauppias Sampo Kaulasen K-Marketissa kannattavuus ja hinnat ovat kohdallaan, mutta rasitteena ovat isot velat.

Kaulanen on kerännyt julkisuutta niin televisiossa kuin sosiaalisessa mediassa ja hän satsaakin markkinoinnissa pääasiassa someen.

Tulosta analysoi Kauppalehden analyytikko Ari Rajala. Korollista velkaa on paljon verrattuna muihin vastaaviin marketteihin: yli yhdeksän miljoonaa euroa eli lähes liikevaihdon verran. Kesäkuussa päättyneellä tilikaudella Jounin Kaupan liikevaihto kasvoi edelliskaudesta reilut 10 prosenttia 11,4 miljoonaan euroon.

– Suuri velkalasti johtuu siitä, että yhtiö omistaa liiketilansa. Normaalisti kauppiaat ovat vuokralla. Investoinnit toimitiloihin on tehty velalla, joten suuri velkalasti painaa yhtiön tulosta. Yhtiön vakavaraisuus on heikko, omavaraisuusaste on yhdeksän prosenttia ja velkaantumisaste korkea. Aiempina vuosina lähes koko operatiivinen tulos on kulunut korkokuluihin. Viime vuonna kannattavuuden paranemisen seurauksena tuloskin parani selvästi, Rajala sanoo.

