Björn Wahlroos KL:lle: Suomen pitää hyväksyä isot kannustimet – ”Ei mikään maa ole vaurastunut, elleivät myös yksilöt vaurastu”

Liikemies Björn Wahlroos arvioi Kauppalehdelle antamassaan haastattelussa satavuotisen Suomen taivalta eteen ja taaksepäin. Wahlroosin on vaikea vastata kysymykseen, mikä on Suomen suurin virhe, koska ”niitä on niin monia”.

–Ensimmäisenä mieleen tulee vahvan markan politiikka vuosina 1987–1991. Se oli valtava virhe, joka maksoi meille paljon, Wahlroos sanoo Kauppalehdelle.

Kun Wahlroosilta kysytään seuraavan sadan vuoden tärkeintä askelta, vastaus tulee sen sijaan heti: yritysilmaston ja yritysten kilpailuedellytysten parantaminen.

– Tämä merkitsee ennen kaikkea yrittäjyyteen, yrityksiin ja sijoituksiin kohdistuvan verotuksen uudelleen miettimistä sekä tietenkin siihen liittyen henkilökohtaisten kannustimien hyväksymistä. Ei mikään maa ole koskaan vaurastunut, elleivät siellä myös yksilöt ole vaurastuneet. Tässä mielessä Suomenkin olisi hyvä muistaa, että kateus vie kalat vedestä, Wahlroos sanoo Kauppalehdelle.

Viime aikoina julkisuudessa on kohistu etenkin toimitusjohtajien suurista lisäeläkkeistä.

