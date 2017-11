Ristiriitaisia lukuja suomalaisten joulubudjetista: "Kun oliskin tuo 500 euroa!"

Erilaiset kyselyt ja tilastot suomalaisten joulubudjeteista hämmentävät myös ekonomisteja.

Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset aikovat käyttää tänä vuonna jouluun keskimäärin 490 euroa henkilöä kohden. Joululahjoihin suunnitellaan käytettävän noin 290 euroa ja muihin joulukuluihin 200 euroa. Kaupan liitton liikevaihtotilaston mukaan taas joulun tuoma sesonkilisä on noin 190 euroa per vähintään 15-vuotias suomalainen.

–Kun oliskin tuo 500 euroa, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kommentoi Twitterissä.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen puolestaan huomauttaa, että joulubudjettiarvioista ei voi suoraan vetää johtopäätöksiä etenkään kotimaisesta joulukaupasta.

–Osa lahjoista ostetaan ulkomailta ja voihan olla että ihmisten joulubudjettisuunnitelma ei täysin vastaa lopullista kulutusta, hän vastaa Kurjenojalle.

Jaana Kurjenojan mukaan suurin osa jouluostoksista tehdään kuitenkin suomalaisissa kaupoissa. Hän arvioi, että kuluttajien vastaukset joulubudjettikysymyksiin ovat liian suuria, koska vastaajat kertovat usein koko kotitalouden kulutuksesta ja kulutuksesta, joka tapahtuu muutenkin.

Olli Kärkkäinen pitää joka tapauksessa jouluun käytettävää summaa yllättävän matalana.

–Suomen vahva talouskasvu ja ennätyskorkea kuluttajaluottamus ei hieman yllättäen näy joulubudjeteissa. Keskimääräinen joulubudjetti on jopa hiukan pienempi kuin viime vuonna. Voisiko joulubudjettien varovaisuus johtua siitä, että talouskasvu ei ole vielä näkynyt kotitalouksien ostovoimassa, hän pohtii.

Joululahjoista suosituimpia ovat Nordean kyselyn mukaan edellisvuosien tavoin suklaat ja muut makeiset, lelut ja vaatteet. Kirjojen suosio on vahvasti ikäsidonnaista; joka kolmas yli 65-vuotias suunnittelee ostavansa kirjoja joululahjaksi kun puolestaan 18–25 -vuotiasta kirjalahjaa suunnittelee vain joka kahdeksas. Joka kymmenes suomalainen ei osta joululahjoja ollenkaan, miehistä näin ilmoittaa joka seitsemäs.

Joululahjaostokset suunnitellaan Nordean mukaan rahoitettavan pääasiassa palkkatuloilla tai muilla säännöllisillä tuloilla. Näin uskoi kaksi kolmasosaa vastaajista. Palkan lisäksi viidesosa vastaajista uskoi rahoittavansa joulun menoja joko säästöillä tai veronpalautuksilla. Vain joka kymmenes arveli ostavansa joululahjoja luotolla.

–Saattaa olla, että todellisuudessa lopulta hieman tätä useampi rahoittaa joulunsa ainakin osittain luotolla. Nyt suunnitteluvaiheessa ollaan vielä optimistisia, mutta joulun lähestyessä huomataan että muutama joululahja onkin vielä ostamatta, vaikka joulusäästöt ja veronpalautukset on jo käytetty. Tällöin helposti turvaudutaan luottoon. Joulubudjetin toteutumista olisikin hyvä seurata jouluun valmistautuessa, jotta loppusumma ei pääse yllättämään, Kärkkäinen huomauttaa.

Kaupan liiton mukaan eilen perjantaina vietetty Black Friday käynnistää nykyisin joulusesongin myös Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että osa joulukaupasta siirtyy myös tilastoissa marraskuulle.

–Marraskuu on ollut perinteisesti keskimääräistä huonompi myyntikuukausi, mutta parina viime vuonna marraskuun liikevaihdossa on tapahtunut hienoista kohenemista vuosikeskiarvoon verrattuna. Tämä voi olla viite siitä, että muun muassa Black Friday on osaltaan siirtämässä joulukauppaa marraskuulle, Jaana Kurjenoja sanoo Kaupan liiton tiedotteessa.