Pääjohtaja tunnustaa Supercell-mokan KL:ssä: "Se oli 3 miljardin dollarin virhe"

Parhaatkin yritysjohtajat tekevät kalliita virheitä. Kiinalaisen pelijätti Tencentin pääjohtaja Martin Lau kertoi perjantaina Slush-tapahtuman lavalla, miten hänellä olisi ollut tilaisuus sijoittaa Supercelliin jo varhaisessa vaiheessa, mutta tilaisuus meni ohi.

–Ilkka Paananen oli yhteydessä jo 2012 kun Supercell julkaisi Hay Dayn ja Clash of Clansin. Silloin teimme tarjouksen sijoittaa ja kerroimme että haluaisimme ostaa Supercellista 20 prosenttia. Siihen aikaan Supercellin omistajat halusivat myydä enemmistön. Mietimme mitä se tarkoittaa, jäisivätkö perustajat yritykseen kaupan jälkeen, Lau muistelee Kauppalehdessä.

–Tein virheen, kun en tavannut Ilkan kanssa silloin. Se oli kolmen miljardin dollarin virhe. Lopulta päädyimme sinne minne pitääkin, mutta se maksoi meille kolme miljardia enemmän.

Laun kertomus sai Slushin päälavalle kerääntyneen täyden yleisömeren nauramaan. Supercellin toimitusjohtajan Ilkka Paanasen ja Tencentin toimitusjohtajan Martin Laun yhteinen esiintyminen oli Slushin odotetuimpia keskusteluita, sillä kaksikko ei ole ollut yhdessä julkisuudessa kaupan jälkeen.

Tencent osti vuosi sitten Supercellin osake-enemmistön japanilaiselta Softbankilta 6,4 miljardilla eurolla (7,2 miljardia dollaria). Lisäksi se osti Supercellin perustajien säätiöiden osakkeet 182 miljoonalla eurolla (218 miljoonaa dollaria) ja henkilöstön osakkeita samalla summalla. Koko Supercellin markkina-arvoksi muodostui kaupassa 9 miljardia euroa eli 10,2 miljardia dollaria.

Paananen kertoo tavanneensa Laun ensimmäistä kertaa vasta keväällä 2016 sen jälkeen, kun yhtiö oli julkaissut Clash Royale -pelin.

–Meille oli tärkeintä löytää partneri, joka arvostaa itsenäisyyttämme. Ihmiset, jotka muodostavat itsenäisiä tiimejä, tekevät kulttuurimme. Martin ymmärsi sen. Tarvitsemme kumppanin joka on todella kärsivällinen ja ajattelee pitkällä tähtäimellä. Lisäksi Tencent on peliyhtiö, eli he ymmärtävät pelaamista. He ovat valtava Kiinassa ja heidän resurssiensa kautta meillä on pääsy Kiinaan mikä on meille valtava etu, Paananen sanoo.

Tencent on markkina-arvoltaan yksi maailman suurimmista yrityksistä. Sen tuotteita ovat Kiinassa valtavan suositut sosiaalisen median palvelut WeChat ja QQ. Se on myös pelijätti, jonka suosituin peli Honour of Kings takoo miljardeja.

