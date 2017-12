Uusi varoitus suomalaisten veloista: "Tämä on huolestuttavaa"

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala varoittaa tuoreessa suhdannekatsauksestaan suomalaisten velkaantumisesta. Hän pitää erityisen huolestuttavana sitä, että velanhoitoa väliaikaisesti helpottavia keinoja, esimerkiksi asuntoluottojen lyhennysvapaita, käytetään nyt paljon.

Säästöpankkiryhmä ennustaakin yksityisen kulutuksen kasvun hidastuvan Suomessa.

–Kotitalouksien velkaantuneisuus alkaa muodostua kulutusta rajoittavaksi tekijäksi. Kotitalouksien säästämisaste laski viime vuonna jo lähes prosentin verran negatiiviseksi eli kotitaloudet kuluttivat selvästi käytettävissä olevia tulojaan enemmän. Koko tilastohistorian aikana säästämisaste on vain kahdesti ollut matalampi (vuosina 1977 ja 1988). Myös kotitalouksien järjestämättömien luottojen määrä on ollut hienoisessa nousussa. Tämä on huolestuttavaa aikana, jolloin velanhoitoa väliaikaisesti helpottavia keinoja - kuten asuntoluottojen lyhennysvapaita - on käytetty poikkeuksellisen runsaasti, Vesala kommentoi.

Perintäpalveluita tarjoava Intrum kertoi maanantaina, että 21 prosenttia suomalaisista on lainannut rahaa tai käyttänyt luottokortin luottorajan täyteen maksaakseen laskujaan viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tieto käy ilmi tuoreesta kuluttajien maksutaparaportista.

Intrumin mukaan joka viidennellä kyselyyn vastanneista on jatkuvasti vaikeuksia selviytyä laskuistaan. Yleisimmin rahaa lainataan vanhemmilta sekä ystäviltä. Lainattavan summan keskiarvo oli tänä vuonna 612 euroa kuuden kuukauden ajalta. Viime vuonna summa oli reilusti suurempi, 1020 euroa samalta ajalta.

Rahaa lainataan yleisimmin vanhemmilta sekä ystäviltä. 24 prosenttia vastaajista on käyttänyt kulutusluottoja. Omalta pankilta lainanneita oli 19 prosenttia vastaajista.

–Ikävä kyllä tilastojen valossa näyttää siltä, että maksuvaikeuksilla on taipumus kasaantua samoille henkilöille, ja niiden hoitaminen on hidasta, Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja Juha Iskala huomauttaa.

Timo Vesala sanoo yksityisen kulutuksen kasvaneen 2016-2017 Suomessa "melko vakaasti" vähän alle parin prosentin vauhtia.

–Olosuhteet ovat sinänsä edelleen suosiolliset vahvan kulutuskysynnän jatkumiselle: kuluttajien luottamus on historiallisen ja jopa pelottavan korkea, työllisyyden paraneminen kiihtymässä ja ostovoimakin kasvaa inflaation lievästä kiihtymisestä huolimatta.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien talousluottamus pysyi marraskuussa ennallaan. Luottamusindikaattori oli marraskuussa 23,0, kun se lokakuussa oli 23,1 ja syyskuussa 23,7. Luottamus talouteen on ollut hyvin vahvaa koko vuoden: indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,2.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Lainan ottamisen arvioi marraskuussa kannattavaksi 75 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 62 prosenttia. Marraskuussa 12 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Suomalaisten velkaantumisesta on varoiteltu jo jonkin aikaa. Viimeksi asiasta huomautti luottoluokittaja Fitch.

––Kahden viime vuoden aikana kotitalouksien velanotto ja säästämisasteen lasku ovat auttaneet yksityistä kulutusta. Nyt kotitalouksien säästämisaste on ennätyksellisen alhaalla, joten jatkossa kulutuksen rahoittaminen velalla on rajallista, Fitch toteaa tuoreimmassa Suomi-raportissaan.

Lue myös:

Luottoluokittaja nosti esiin suomalaisten velat: ”Kulutuksen rahoittaminen velalla on rajallista”

Suoraa puhetta suomalaisten veloista: ”Setelien loppuminen lompakosta ei enää toimi rajoitteena”

Suomalaiset velkaantuvat yhä enemmän - Suomen Pankki: ”Erityisesti vakuudettomien kulutusluottojen kasvuvauhti kiihtynyt”