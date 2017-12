Bitcoin räjähti aivan uudelle tasolle: ”Hyvin, hyvin epätavallista”

Kryptovaluutta Bitcoinin räjähdysmäinen arvonnousu johti torstaina illansuussa jo 19 000 dollarin rajan rikkoutumiseen, Kauppalehti kertoo. Sen sijaan perjantaina kurssi ehti jo kääntyä pieneen laskuun.

Digivaluutan arvo nousi 19 000 dollarin huippukurssiinsa yhdellä kauppapaikalla, sillä sen kurssi vaihtelee eri maarkkinoilla. Bitcoinin kurssi on noussut yli 7 000 dollarilla alle kahdessa päivässä. Nousu on kiihtynyt ennen isojen kauppapaikkojen suunnittelemia bitcoin-futuurien lanseerauksia.

– Tämä on perusteetonta nousua. Tämä on hyvin, hyvin epätavallinen markkina, joka osoittaa, ettemme ole normaalissa kaksisuuntaisessa kaupankäynnissä, ihmetteli Royal Bank of Scotlandin hallituksen puheenjohtaja Howard John torstaina Bloombergin haastattelussa pukien sanoiksi monen hämmästyksen ja huolen.

Vuoden alussa bitcoinin arvo oli alle 1 000 dollaria.

Perjantaina valuutan arvo sen sijaan laski Aasian markkinoilla, joskin se on laskun jälkeenkin yhä runsaasti viikonlopun tasoa korkeampi.

Lähde: Kauppalehti

Lue lisää aiheesta:

Bitcoinin suomalaiskehittäjä: Valtiosta voi erota

Tässäkö uusi pyramidihuijaus: ”Miksi kukaan loisi järkevää virtuaalivaluuttaa?”