Donald Trumpin verouudistus aiheuttaa muutoksia Suomessakin? "Suomalaiset poliitikot eivät voi tässä panna päätä pensaaseen"

Front Capitalin päästrategi Ari Aaltonen sanoo Kauppalehdelle, että suomalaiset poliitikot eivät voi enää panna päätään pensaaseen kansainvälisessä verokilpailussa.

Hän viittaa yhteen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tärkeimmistä vaalilupauksista, eli suureen verouudistukseen, joka keventää yritysten verotusta radikaalisti.

Pitkään jatkuneen poliittisen kiistelyn jälkeen vaalilupaus näyttää toteutuvan. USA:n kongressin senaatti ja edustajainhuone hierovat parhaillaan lopullista muotoilua lakitekstille, joka laskee yritysveron pohjaprosentin nykyisestä 35:stä 20:een.

Presidentti Trumpin odotetaan saavan lain allekirjoitettavakseen vielä ennen joulua. Laki astuisi voimaan todennäköisesti vuonna 2019.

Verouudistus on merkittävä pelinavaus kansainvälisessä valtioiden välisessä verokilpailussa. USA:n dramaattinen leikkaus yhteisöveroon lisää paineita verojen leikkauksiin myös Euroopassa.

–Nyt Euroopan yritysverotukseen kohdistuu erittäin kovat paineet alaspäin. Sitä ei Euroopassa ole oikein tajuttu, eikä ole ehkä haluttukaan tajuta, mutta realismia se on, Aaltonen kommentoi.

Suomen yhteisöverokanta on ollut 20 prosenttia vuodesta 2014 alkaen. Korkeimmillaan vero on 2000-luvulla ollut 29 prosenttia. Suomi on joutunut alentamaan veroa monien muiden maiden mukana.

Aaltosen mielestä 20 prosentin yritysverokanta on edelleen aivan liian korkea.

–Väittäisin, että Suomeenkin tulee paine laskea yritysverotusta alaspäin. Kyllä meidän täytyy saada se mieluummin jonnekin lähelle 15 prosenttia kuin kahtakymmentä. Minusta se on ihan selvää.

Yritysveron lasku pitäisi Aaltosen mielestä ottaa käsittelyyn heti seuraavassa budjettiriihessä ensi vuonna.

–Suomalaiset poliitikot eivät voi tässä panna päätä pensaaseen. Suomessa koko asiasta ei haluta puhuakaan, koska viimeiseen asti toivottiin, että se (USA:n verouudistus) olisi kaatunut. Nyt viimeistään pitäisi tähän realismiin herätä, ja alkaa ensi vuoden budjetissa miettiä asiaa. Ensi vuoden loppukesällä tai alkusyksyllä tämä asia on viimeistään pakko ottaa esille.

USA:n lakipakettiin kuuluu myös erityinen 20 prosentin rangaistuvero muun muassa suomalaisille konserneille, jotka tilittävät USA:sta maksuja kotimaahansa. Aaltonen ei ole suurista firmoista huolissaan, koska sopeutuminen muutoksiin eri alueilla on ollut niille normaalia toimintaa jo vuosikymmeniä.

–Enemmän tämä on yleinen yritysverotukseen liittyvä haaste Euroopan maille. Tässä on kyse ihan oikeasta verokilpailusta.

Lähde: Kauppalehti