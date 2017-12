Nyt rynnätään Lappiin: Turistilentoja tuli lisää lähes 20% – ”Kiinassa suositumpi kuin Pariisi ja Rooma”

Lappiin odotetaan entistä suurempaa turistiryntäystä tänä talvena, kertoo Talouselämä. Lisälennotkaan eivät välttämättä riitä.

Finnair on kasvattanut talven lentokapasiteettiaan Lappiin parikymmentä prosenttia viime talvesta. Yhteyksiä Helsingistä on lisätty osin kasvavan kiinalaiskysynnän takia, kertoo johtaja Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä.

– Lappi oli ykköskohde kiinalaisille viime talvena, se oli suositumpi kuin Pariisi ja Rooma, heidän perinteiset suosikkikohteensa. Tälle talvelle ennustamme samaa, hän sanoo lehdelle.

Finnair tekee Lapin kentille talvikaudella 52 lentoa viikossa ja lisää lentoja talvikaudella 2018–2019. Silloin kapasiteetti nousee 15 prosenttia tästä talvesta. Lapin-lentojen hintoihin lisäyksillä ei Tallqvistin mukaan ole suoraa vaikutusta. Myös Lufthansa avaa joulukuussa reitin Frankfurtista Kuusamoon.

Johtaja Joni Sundelin Finaviasta kertoo, että joulukuun charter-lentojen varausmäärä on kasvanut lähes 20 prosenttia viime vuodesta. Hän ei arvioi suoraan, kuinka paljon lentoliikennettä voi vielä kasvattaa nykyisillä Lapin kentillä, mutta suunnitelmissa on kapasiteetin lisäys. Tänä talvena on varauduttu Kittilässä ja Rovaniemellä ottamalla käyttöön esimerkiksi automaattiportteja lähtöselvityksessä.

Rauno Kurtti Lapin liitosta puolestaan sanoo, että lisäyhteyksille olisi edelleen tarvetta ja kysyntää olisi erityisesti Kuusamossa, Ivalossa ja Kemi-Torniossa. Hänen mukaansa myös Kittilään ja Rovaniemelle voisi lentää enemmän joulusesongin ulkopuolella.

Kaikki toimijat katsovat, että Lapin matkailukautta pitäisi venyttää. Finnairin mukaan tästä on jo tuloksia alkutalven osalta ja esimerkiksi kiinalaisten talvisesonki alkaa jo marraskuussa.

Lähde: Talouselämä