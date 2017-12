Tivi: Suomen takavarikoiman Bitcoin-kasan arvo räjähti – huutokaupataanko miljoonapotti?

Suomen viranomaiset pohtivat parhaillaan, miten suhtautua valtion haltuun päätyneisiin bitcoineihin. Asiasta kertoo Tivi.

Suomen tulli takavarikoi vuonna 2016 suomalaisen miehen pyörittämästä huumekaupasta 1666 bitcoinia, joiden arvo on sittemmin räjähtänyt. Nykykurssilla niiden arvo on jo yli 23 miljoonaa euroa. Lisäksi kryptovaluuttaa on Tivin tietojen mukaan pieniä eriä myös muiden viranomaisten hallussa.

Valtiolla ei toistaiseksi ole olemassa linjanvetoa siitä, miten kryptovaluuttoja pitäisi käsitellä. Valtiokonttorin maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen kertoo Tiville, että työryhmä antaa kantansa asiaan tammikuun loppuun mennessä.

– Tämän hetkisen näkemyksen mukaan todennäköinen kanta on, että bitcoinia ei missään nimessä tultaisi käsittelemään maksuvälineenä, vaan omaisuuseränä.

Käytännössä esimerkiksi takavarikon yhteydessä bitcoineja kohdeltaisiin kuten osakkeita tai niihin rinnastettavia eriä. Tammikuun päätös vaikuttaa muun muassa siihen, miten takavarikoituja bitcoineja voitaisiin realisoida. Valtiokonttori haluaa todennäköisesti noudattaa tiettyä varovaisuutta esimerkiksi bitcoin-kauppapaikkojen suhteen.

Pohdinnassa on esimerkiksi, voitaisiinko bitcoineja huutokaupata, kuten Yhdysvalloissa ja Ruotsissa on tehty. Länsinaapurimme myi takavarikoidut 0,6 bitcoinia lokakuussa, mikä toi valtion kassaan hieman yli 4000 euroa. Yhdysvaltain poliisi taas kauppasi 44 000 takavarikoitua bitcoinia ja sai niistä silloin 14,6 miljoonaa dollaria. Nykyarvolla koko läjän hinta olisi yli 2 miljardia euroa.

Turun hovioikeus teki hiljattain päätöksen, josta voi tulla Suomessa eräänlainen ennakkotapaus. Douppikauppa-nimisen huumekaupan pitäjän kaikki bitcoinit tuomittiin valtiolle, vaikka niiden arvo on kasvanut yli vuoden aikana huomattavasti.

Lue koko juttu Tivistä.

Lue lisää aiheesta:

Bitcoinin arvo räjähti aivan uudelle tasolle: ”Hyvin, hyvin epätavallista”

Bitcoinin suomalaiskehittäjä: Valtiosta voi erota

Tässäkö uusi pyramidihuijaus: ”Miksi kukaan loisi järkevää virtuaalivaluuttaa?”