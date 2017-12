Läpimurto sähköautoille? Yliopiston akkukeksintö voi jopa kolminkertaistaa ajomatkan

Kanadalaisen Waterloon yliopiston tutkijat lupaavat, että sähköauton ajomatka voisi jopa kolminkertaistua yhdellä latauksella, kertoo Kauppalehti.

Juuri akun kesto on hidastanut merkittävästi sähköautojen yleistymistä. Tutkijat väittävät nyt, että litiummetallista tehtyjen negatiivisten elektrodien käyttö voi kasvattaa akun varastointikapasiteettia merkittävästi, kirjoittaa Electrek. He kuvaavat Joule-tiedelehdessä, miten he lisäsivät fosforia ja rikkiä sisältävän yhdisteen elektrolyyttinesteeseen, joka vastaa akun varauksesta.

Tutkijat väittävät, että yhdiste reagoi akkujen litiummetallielektrodien kanssa ”spontaanisti” ja päällysti ne erittäin ohuella suojakerroksella. Oletettavasti tämä suoja mahdollistaa litiummetallisten elektrodien käyttämisen akuissa, mikä lisää huomattavasti varastointikapasiteettia.

Läpimurto voi lisätä akkujärjestelmien kapasiteettia ainakin hieman. Sähköautojen isoissa akkujärjestelmissä sitä ei ole tiettävästi vielä kokeiltu.

Jos keksintö toimii autoissa, se voi vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden kulutusta ja sitä kautta parantaa ympäristön tilaa.

Lähde: Kauppalehti