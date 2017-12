Lähteet: Nokia 9 –kännykkään tulossa täysin uusi ominaisuus

Ensi vuonna markkinoille tulevassa Nokia 9 -puhelimessa saattaa eri lähteiden mukaan olla täysin uudenlainen kamerasovellus, jossa on sekä tele- että laajakulmaobjektiivit.

Knowyourmobilen mukaan Nokian juuri päivittämä Nokia 5 –kamerasovellus jo lisää tukea molemmille objektiivityypeille. Asiasta ovat kirjoittaneet myös SuomiMobiili ja Nokiamob.

Nokia 9 on merkin uusi huippumalli, ja sen uskotaan tulevan myyntiin ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Ominaisuuksia saattaa koskea myös muita ensi vuonna markkinoille tulevia Nokia-puhelimia.

Sovellus tukee 2x-teleobjektiivia, jota Nokia 5 ei voi käyttää. Vähän samanlainen on tilanne Nokia 8:ssa.

Tällä hetkellä yhdenkään puhelinkameran sovellukset eivät Knowyourmobilen mukaan tue samanaikaisesti sekä tele- että laajakulmaobjektiivia. Tämä siis viitanne siihen, että ehkä Nokia voisi tuoda puhelimiin kokonaan uudenlaisen ominaisuuden.

Knowyourmobile muistuttaa, että kamera ja sen ominaisuudet ovat yksi tärkeimmistä alueista, joilla puhelinbrändi voi todella nousta kilpailevien merkkien ja mallien yläpuolelle.

Erityisen tärkeää se on Nokia 9:n kaltaisissa huippupuhelimissa. ”Vanhalla” Nokialla on kameraosaamista, josta todisteena on esimerkiksi vuonna 2012 esitelty, Lumia-malleista tuttu PureView-kamera.

Nokia-brändillä varustettuja puhelimia valmistaa nykyään osittain suomalaisomisteinen HMD Global. Puhelimet kootaan taiwanilaisen Foxconnin entisessä tehtaassa Chennaissa Intiassa.

Lähde: Kauppalehti