Ennätyksellinen luku julki Suomessa: ”Näkyy tänä vuonna kukkarossakin”

Suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen on ennätysvahva. Tilastokeskuksen aamulla julkistamien lukujen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 24,2, kun se joulukuussa oli 24,0. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon 21,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,3.

–Uusi vuosi, uusi ennätys! Kuluttajien luottamus saavutti tammikuussa uuden ennätyksen. Nyt parani etenkin luottamus oman taloustilanteen kehitykseen. Nousukausi näkyy tänä vuonna kukkarossakin, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen hehkuttaa Twitterissä.

(Juttu jatkuu tviitin alla)

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvist muistuttaa, että kuluttajaluottamus rikkoi ennätyksiä nyt toisen kerran vuoden sisällä.

–Toivottavasti kuluttajat ovat taas oikeassa, ja suhdannetilanne jatkaa yhtä vahvana kuin lukema antaa odottaa, hän toteaa katsauksessaan.

Appelqvistin mukaan kuluttajien luottamusindikaattori on ennakoinut kahden edellisen vuoden suhdannekehitystä virallisia talousennusteita paremmin.

–Kotitalouksien luottamus kääntyi nousuun vuoden 2016 alusta, kun useimpien ekonomistien arviot talouden kehityksestä olivat vielä varovaisia. Pikku hiljaa ennusteetkin piristyivät, mutta kuluttajabarometri oli jatkuvasti askeleen edellä. Lopulta kuluttajaluottamus saavutti viime vuoden keväällä historiallisen korkean tason samoihin aikoihin, kun ennustajat ryhtyivät kiireellä korjaamaan kasvuennusteitaan ylöspäin. Jälkikäteen voidaan sanoa, että kuluttajakyselyiden keväinen tulkinta suhdannetilanteesta oli oikea.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus uskoo, että tilasto vahvistaa odotuksia kiitettävästä kasvusta. Hän muistuttaa, että myös yritysten luottamus on edelleen korkealla tasolla.

–Suomen kasvun ja korkeiden luottamusmittarien takaa löytyvät tyypilliset tekijät: ripeä nousu talouskuopan pohjalta, kasvun tarttuminen työllisyyteen ja palkkoihin sekä maailmantalouden vahva veto. Todisteena viimeisestä kohdasta euroalueen kuluttajaluottamus nousi nyt tammikuussa korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2000, Brotherus kommentoi omassa katsauksessaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n maanantaina julkistamien luottamusindikaattoreiden mukaan teollisuuden luottamusindikaattori pysyi lähes ennallaan korkealla tasolla. Tammikuun saldoluku on +16, kun edelliskuun tarkistettu saldoluku oli +17. Teollisuusyritysten luottamus on tuntuvasti pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) vahvempaa. Rakentamisessa indeksi painui nollaan, kun edelliskuun lukema oli +12. Laskusta huolimatta myös rakentamisessa luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa (-7) vahvempaa.

–Yritysten näkymät pysyivät positiivisina ja valavat uskoa vuoteen 2018. Etenkin teollisuuden luottamuksen nousu antaa odottaa viennin vetoa ja kasvun leviämistä. Kaupungistuminen pitää rakennusnosturit liikkeessä vielä lähivuodet ja palvelualat iloitsevat kuluttajien kohoavasta ostovoimasta, Brotherus kommentoi.

Hän uskoo, että myös osakemarkkinoiden alkuvuoden nousu ennakoi nostetta reaalitalouteen.

–Ensitiedot kirkastavat kuvaa kasvusta entisestään. Ehkä Hypon 3 prosentin kasvuennuste jääkin varovaiseksi arvioksi alkuvuoden tietojen myötä, Brotherus iloitsee.