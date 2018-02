Erikoinen päivä pörssissä – Sauli Niinistö ei näe erityistä yhteyttä reaalitalouteen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei usko, että tiistaina eri puolilla maailmaa nähdyillä pörssinotkahduksilla olisi suhdetta reaalitalouden liikkeisiin.

Pörssien liikkeitä on hämmästelty tänään pitkin päivää. Yhdysvalloissa osakekurssit sahailivat alas ja ylös. Helsingin pörssi romahti tänään yli kaksi prosenttia.

Niinistö ei vaikuta erityisen huolestuneelta.

–En näe sillä erityistä syy-yhteyttä reaalitalouteen. Nämä pörssit tahtovat nyt elää vähän kuin omaa elämäänsä, jossa ennakoidaan asioita, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä reaalitalouden kanssa, arvioi Niinistö.

Hän huomauttaa, että talous- ja työllisyysuutiset ovat olleet muutoin positiivisia siitä huolimatta, että pörssi Yhdysvalloissa lähtikin laskuun.

Valtiopäivien avajaispuheessaan Niinistö otti esiin, että Suomen valtion velkaantumista olisi nyt kasvun kaudella taitettava, eikä lisätä menoja samaa tahtia talouskasvun kanssa. Hän huomautti erikseen, että ”yhä lähemmäksi tulee se päivä, jolloin koronnousujen myötä velkaantumisen todelliset rasitukset alkavat tuntua”.

–Meillä on talouskasvua ja otamme velkaa tällä hetkellä. Aika kovaakin kasvua ja siitä huolimatta elämme velaksi. Aika vaikea sanoa, että ”nyt kun on rahaa”, kun se on kuitenkin velkarahaa.