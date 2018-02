Varoitus yleisestä ilmiöstä asuntolainoissa: ”Rahalle voisi keksiä muutakin käyttöä”

Jopa 60 000 suomalaista kotitaloutta ottaa asuntolainojen lyhennysvapaata sen sijaan, että lyhentäisi lainaa alhaisten korkojen aikana. Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju varoittaa ilmiöstä ja toteaa, että lyhennysvapaiden vuoksi lainoja jätetään lyhennettäväksi ajalle, jolloin korot ovat korkeammat.

–Lyhennysvapaat ovat varmaan olleet hyvä lisäruiske lamaantuneessa taloudessa vuonna 2015. Nyt palkkojen noustessa ja työllisyyden parantuessa rahalle voisi keksiä muutakin käyttöä kuin päivittäiset kulutustarpeet. Huolta lisää se, että lyhennysvapaiden suosion kanssa yhtä aikaa kasvaa kulutusluottojen määrä kiihtyvällä trendillä, hän kommentoi blogissaan.

Kangasharju suosittelee kerryttämään rahoitusomaisuutta asuntovelan rinnalla riskien hallinnan vuoksi.

–Pikku hiljaa tehtävät sijoitukset voisivat kasvaa korkoa korolle periaatteella ja muodostaa hyvän puskurin tulevien riskien varalle, hän sanoo.

Ruotsissa on Kangasharjun mukaan tehty juuri näin, minkä vuoksi kotitalouksien rahoitusvarallisuus on kasvanut asuntohintoja nopeammin.

–Jos lyhennysvapaat menevät kulutukseen, on ymmärrettävä riskitason nousu. Mitä pidemmän lyhennysvapaan ottaa nyt, sitä enemmän lainaa jää takaisin maksettavaksi ensi vuosikymmenelle, jolloin rahaa on varattava suurempiin korkomenoihin suuremman lainapääoman ja korkeamman korkokannan vuoksi, hän varoittaa.

Kangasharjun mukaan ”lyhennysvapaabuumi” alkoi vuonna 2015 ja on sen jälkeen jäänyt päälle. Hän muistuttaa, että lyhennysvapaan saanti edellyttää uutta asuntolainasopimusta, sillä vain pienessä osassa lainoja se on mahdollista joustavasti ilman uutta sopimusta.

–Verrattuna ennen vuotta 2015 vallinneeseen tilanteeseen suomalaiset kotitaloudet solmivat edelleen asuntolainoja uusiksi 800 miljoonalla eurolla joka kuukausi. Vuodessa uusia sopimuksia solmitaan lähes 10 miljardin euron arvosta. Se on toistakymmentä prosenttia koko asuntolainakannan arvosta olettaen, että sopimusten määrän nousu suhteessa nostettuihin asuntolainoihin on aiheutunut pelkästään lyhennysvapaiden suosion kasvusta, pääekonomisti toteaa.

Yleensä lyhennysvapaa otetaan uuden asuntolainan alkuun, sillä silloin siitä ei mene eri maksua. Lyhennysvapaiden määrä vaihtelee muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Valtion takaamiin lainoihin ja ASP-lainaan korkotukiaikana on valtio asettanut lyhennysvapaiden enimmäismäärän kahteen vuoteen.

Suurin lyhennysvapaan motiivi on Kangasharjun mukaan niillä, joilla on eniten velanhoitokuluja tuloihin nähden. Suomalaisilla on keskimäärin asuntovelkaa 180 prosenttia suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin.

Suomen Pankin tilastojen mukaan vuonna 2017 nostettujen asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 19 vuotta ja 6 kuukautta, oli puoli vuotta pidempi kuin edellisvuonna. Uusia asuntolainoja nostettiin 18,1 miljardin euron edestä vuonna 2017. Määrä on 0,2 miljardia euroa enemmän kuin edellisvuonna ja 1,5 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2015.

Asuntolainojen korkojen ennakoidaan lähtevän nousuun ensi vuonna.

Suomen Pankin mukaan kotitalouksille myönnettyjen kulutusluottojen kannan vuosikasvuvauhti oli 5,7 prosenttia viime vuoden marraskuussa. Kasvuvauhti on selvästi kiihtynyt vuodentakaiseen verrattuna.

–Kulutusluotoista vakuudettomien kanta kasvoi marraskuussa nopeimmin (10,9 prosenttia). Vakuudellisten kulutusluottojen kannan kasvu on kiihtynyt vuoden aikana ja oli 4,7 prosenttia marraskuussa, keskuspankki sanoo.

Kotitalouksien yhteenlaskettu kulutusluottokanta on Suomen Pankin mukaan jo arviolta lähes 19 miljardia euroa.

