Menestyssovellus oli suora kopio: ResQ Clubin ex-toimitusjohtajalle vankeutta, vahingonkorvauksia puidaan vielä

Helsingin käräjäoikeus on antanut tuomionsa Lunchien ja ResQ Clubin välisessä oikeusjutussa, mutta koko tapaus ei ole vielä loppuun käsitelty, kertoo Talouselämä.

Menestykseen nousseen ResQ-sovelluksen avulla voi ostaa ravintoloista edullista ylijäämäruokaa.

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut ResQ Club Oy:n perustajan Tuure Parkkisen ehdolliseen vankeuteen yrityssalaisuuden rikkomisesta. Parkkinen joutuu myös korvaamaan Bytebuffet Oy:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Parkkinen ei ole ollut ResQ Clubin palveluksessa enää viime kesän jälkeen, joten tuomio ei liity yhtiöön.

Parkkinen toimi aiemmin toimitusjohtajana Bytebuffet Oy:nä ja nykyisin Lunchie Oy:nä tunnetussa yhtiössä. Hänet irtisanottiin vuonna 2015 luottamuspulan vuoksi, minkä jälkeen hän perusti ResQ Clubin ja julkaisi täsmälleen Lunchien idealla toimivan sovelluksensa juuri ennen Lunchien julkaisua.

Käräjäoikeuden mukaan Parkkinen on rikkonut yrityssalaisuutta. Hän otti mukaansa kaikki olennaiset Lunchie-palvelukonseptia koskevat liikesalaisuudet. Oikeus katsoo, että hän on kopioinut salassa pidetyn konseptin ja hyödyntänyt erityisesti tuotekehitystietoja ja -suunnitelmia omassa liiketoiminnassaan ResQ Clubissa.

–Saadessaan lähes valmiin palvelukonseptin ja siihen liittyvät suunnitelmat haltuunsa Parkkisen perustama yritys, joka on ollut Bytebuffetin kilpailija, on saanut selvän kilpailuedun sekä oikeudetonta taloudellista hyötyä käyttäessään liiketoimintansa perustamisessa hyväkseen Bytebuffetin yrityssalaisuuksia, käräjäoikeuden päätöksessä sanotaan.

Lunchien toimitusjohtaja Janne Klix on jo aiemmin kertonut, että ResQ Club on merkittävästi heikentänyt yhtiön toimintamahdollisuuksia. Oikeusjuttu on ollut vireillä jo vuodesta 2016.

–Tuomio on startup-yritysmaailman kannalta merkittävä päätös ja ennakkotapaus, Klix kommentoi oikeuden päätöstä.

–Kaikissa yhteyksissä, oli sitten kyse kansainvälistymisestä tai mistä vain, aina nousee kysymys, että mites tää ResQ, nehän on tulleet ennen teitä. Se on vaikuttanut kaikkeen, Klix sanoi Talouselämän haastattelussa viime kesänä.

Koko tapaus ei kuitenkaan ole vielä loppuun käsitelty. Lunchie Oy on esittänyt myös yksityisoikeudellisen vahingonkorvausvaatimuksen, jonka käräjäoikeus on määrännyt käsiteltäväksi erikseen riita-asiain oikeudenkäynnissä. Tuleva vahingonkorvausoikeudenkäynti koskettaa myös ResQ Clubia, jota perustaessaan Parkkinen hyödynsi Bytebuffetin konseptia.

Lunchien toimitusjohtaja Janne Klix kertoo, ettei vahingonkorvausoikeudenkäynnin aikataulusta ole vielä tietoa.

Lähde: Talouselämä