Kovaa kritiikkiä valtion viinayhtiön myynnille: ”Järjetön virhe toistumassa”

Kansalaispuolueen puheenjohtaja, agronomi Sami Kilpeläinen arvostelee kovin sanoin päätöstä Altian pörssilistaamisesta.

– Suomen valtio jatkaa keskustan johdolla yltiöpäistä yksityistämisvimmaa. Altian myynnissä on toistumassa sama järjetön virhe kuin aikanaan Kemiran ja sähköverkkojen yksityistämisessä: hetkellisen myyntivoiton kiimassa tuhotaan pitkäaikainen valtion tulolähde, mutta erityisesti viljelijöiden tärkeä ja vakaa sopimuskumppani, Kilpeläinen kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Omistajaohjausministeri Mika Lintilä (kesk.) ilmoitti perjantaina, että valtionyhtiö Altia listataan pörssiin. Listautumisen toteutuessa valtio jää yhtiöön vähintään kolmanneksen omistajaksi. Valtio pitää tärkeänä, että yhtiön omistajiksi tulisivat kotimainen yleisö, kotimaiset ja ulkomaiset instituutiot, yhtiön henkilöstö sekä yhtiön yhteistyöverkosto.

Kilpeläinen muistuttaa, että kyse on myös Suomen viljamarkkinoista.

–Pidän Suomen viljamarkkinoita varsin heikosti toimivina ja yhden vakaan toimijan uhraaminen yksityistämisen alttarille luo turhaa epävarmuutta viljelijäkenttään. 200 miljoonaa kiloa viljaa vuodessa ostava Altia käyttää yli viisi prosenttia Suomen ohrasta, hän sanoo.

Maatalous- ja ympäristöministeri Jari Lepän (kesk.) erityisavustaja Risto Lahti linjasi perjantaina, että Ilmajoen tulee Koskenkorvan tehtaan sijaintikuntana hankkia merkittävä osuus Altiasta. Lahti on Ilmajoen kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Myös hän on pettynyt päätökseen Altian listaamisesta.

–Varminta olisi ollut, että hyvään kuntoon nostettu yhtiö olisi pysynyt valtion omistuksessa, tuottamassa tuloja veronmaksajille. Valtion tyhjällä kassalla on kuitenkin vaikea kehittää yhtiötä. Luotan vahvasti tehtaan tulevaisuuteen, koska se on hyvässä iskussa. Tuotantoennätyksiä tehdään joka vuosi ja tehokkuutta on parannettu investoinneilla, Lahti kirjoitti Puheenvuoron blogissaan.

