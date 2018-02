”Banaani” ja 4 muuta Nokia-puhelinta julki: ”Viiden kärkeen nouseminen tarkoittaa, että toimitukset kasvatettava 10-kertaisiksi”

Suomalainen matkapuhelinalan startup HMD Global ilmoittaa myyneensä ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan noin 70 miljoonaa puhelinta. Määrä on tuntuvasti yli analyytikoiden arvioiden.

HMD:n markkinointijohtaja Pekka Rantala kertoo, että Nokia-puhelimia myytiin viime vuonna noin 70 miljoonaa kappaletta yli 170 maassa ja 250 000 myyntipisteessä. HMD ei paljasta tarkkoja tuotekohtaisia lukuja, mutta myydyistä puhelimista enemmistö oli vielä peruspuhelimia.

Tutkimusyhtiö IDC:n Euroopan tutkimusjohtaja Francisco Jeronimo arvioi, että HMD:n osuus älypuhelimissa oli viime vuonna 2 –3 prosenttia.

Jeronimo ennustaa, että uusien puhelinjulkistusten ja myyntikanavien myötä Nokia-puhelinten markkinaosuus voi kasvaa kuuteen prosenttiin vuoden 2018 aikana.

Toisaalta toisen tutkimusyhtiö Strategy Analyticsin arvio on varovaisempi. Se laskee osuudeksi vain prosentin loka–joulukuussa 2017.

Pekka Rantala vakuutti, että HMD pitää yhä kiinni kesällä 2016 ilmoittamastaan tavoitteesta nousta maailman viiden suurimman älypuhelinvalmistajan kärkeen. Se tarkoittaa nykyisin liki 100 miljoonaa puhelinta vuodessa.

–Maailman viiden kärkeen nouseminen älypuhelimissa tarkoittaa, että HMD:n on kasvatettava puhelintensa toimitukset suunnilleen kymmenkertaisiksi nykyiseen nähden. Se vaatii monta vuotta kovaa työtä, sanoo Strategy Analyticsin johtaja Neil Mawston.

Niin sanotuissa peruspuhelimissa HMD arvioi olleensa viime vuonna jo markkinajohtaja. Niitä oli 70 miljoonasta laitteesta "suurin osa" eli yli 35 miljoonaa puhelinta.

Barcelonassa HMD esitteli sunnuntaina viisi uutta puhelinta, joilla se hakee kasvua sekä älypuhelimissa että peruspuhelimissa.

Peruspuhelimissa uutuus on Nokia 8110 4g, joka muistuttaa Nokia-aikoina tunnettua ”banaani”-mallia. 79 euron hintaisessa puhelimessa on kuitenkin 4g- ja wifi-verkkojen tuki, siihen voi asentaa sovelluksia ja mukana tulevat valmiiksi muun muassa sosiaalisen median Facebook-sovellus ja Snake eli Nokian tunnusmerkiksi muodostunut matopeli. Alkuperäisen Nokian puhelimen tapaan uutuudessa on avautuva näppäinkansi.

Puhelimella HMD tavoittelee niitä noin 1,3 miljardin kuluttajan käyttäjäkuntaa, jotka vielä käyttävät peruspuhelimia. Tavoitteena on houkutella heidätkin seuraavaksi ostamaan Nokia-brändin Android-älypuhelimia.

HMD esittelee Barcelonassa myös neljä uutta Android-älypuhelinta Nokia 1, Nokia 6:n uudistettuna, Nokia 7 Plus:n ja Nokia 8 Siroccon. Edullisin Nokia 1 on hinnaltaan arviolta 85 dollaria, ja se on HMD:n ensimmäinen Android-puhelin alle 100 euron hintaluokassa.

Nokia 6:n uudistettu versio tuo parannellun kameran, tehokkaamman suorittimen ja muita uudistuksia alkuperäiseen verrattuna. Hinta on 279 euroa, ja saatavuudeksi on arvioitu jo huhtikuu.

Nokia 7 Plus taas tuo kolme kameraa Carl Zeissin optiikalla ja herkillä sensoreilla. Laitteessa on iso kuuden tuuman full-hd plus -näyttö, kuusi gigatavua muistia ja Qualcomm Snapdragon 635 -suoritin. Puhelinta HMD lupaa kauppoihin huhtikuussa noin 400 euron hintaan mustan ja valkoisen kuparin väreissä.

Uusi kärkipään malli Nokia 8 Sirocco on rakennettu ruostumattoman teräksen kuoreen, ja siitä myös sen nimi tulee entisen esikuvansa Nokia 8800:n mukaan. LaItteen 5,5-tuumainen näyttö täyttää etukuoren pinta-alasta 95 prosenttia, ja lasin ja teräksen kohtauspiste on viimeistelty timanttileikkauksella. Pääkamera on sama kuin Nokia 7 Plus -mallissa. HMD:n mukaan herkät kamerasensorit parantavat tuntuvasti kuvanlaatua etenkin hämärässä kuvatessa. Huhtikuussa myyntiin luvattavan uuden lippulaivamallin hinta on noin 750 euroa.

Aiemmin HMD on esitellyt 11 uutta puhelinta.

