Eurooppaministerin yllättävä ulostulo: Kritisoi hallitusta ja vaatii merkittävän EU-tuen poistoa – ”Suomelle käsittämättömän kallis”

Kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministeri Sampo Terho (sin.) yhtyy blogissaan kritiikkiin siitä, että hallituksen EU-budjettilinja on ristiriitainen. Terho vaatii leikkaamaan EU-tukia ja pidättäytymään Brexit-loven täyttämisestä budjetissa.

Brysselissä on alettu käsitellä vuosien 2021–2027 budjettia. Brexit on tekemässä 8 prosentin loven EU:n budjettiin ja nyt on kaksi vaihtoehtoa: pienentää budjettia tai nostaa jäsenmaksuja ja paikata lovi. Suomen hallitus on ajanut budjetin pienentämistä, mistä linjattiin aiemmin jo valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiassa.

Samaan aikaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ovat julkisuudessa ilmoittaneet tavoittelevansa Suomelle lisää EU-rahaa. Sipilän mukaan Suomi tavoittelee suhteellisesti suurempaa osuutta maatalous- ja koheesiopolitiikan rahoista. Linjauksia on arvosteltu ristiriitaisiksi ja epäselviksi. Lue lisää: Tutkija: ”Sipilän linjaus on epärealistinen” – Hallitus hamuaa EU-rahaa leikkuri edellä

Sinisten puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtajatrion jäsen Terho yhtyy kritiikkiin ja vaatii, ettei Brexit-aukkoa EU-budjetissa paikata ainakaan suomalaisten rahoilla.

– Tässä kohden olen hallituksen saamasta kritiikistä samaa mieltä. Linjauksessa tavoitellaan samaan aikaan sekä Brexitin kokoista vähennystä EU:n rahoituskehysten kokonaistasoon, että lisää maatalous- ja koheesiotukia. Ja sitten yritetään vielä varmistaa, että EU:lle jaetaan lisärahaa uusia tehtäviä varten. Jokaiselle jotakin ja kaikkea kaikille, Terho kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Viimeksi budjettiprosessi kesti reippaasti yli kaksi vuotta, joten lopputulosta on vielä hankala ennakoida. Terhon mukaan hallitusohjelman mukaisesti EU:n nettomaksuosuutemme tulee säilyä kohtuullisena ja oikeudenmukaisena.

–Kotimaassa ei leikattu ja sopeutettu sen tähden, että voisimme maksaa EU:lle enemmän. Pienempi EU, pienempi budjetti: on siis leikattava EU:n menoja.

Terho ehdottaa, että säästöjä voitaisiin hakea lakkauttamalla Euroopan alueiden komitea ja europarlamentin Strasbourgin istunnot. Pelkästään ensin mainitulla toimenpiteellä säästyisi Terhon mukaan lähes sata miljoonaa euroa vuodessa.

–On kuitenkin selvää, etteivät tämän kaltaiset leikkaukset yksin riitä, koska Brexitin vaikutus seitsenvuotiseen rahoituskehykseen on kokoluokaltaan 185 miljardia euroa. Hallintomenojen leikkaus on oikea, mutta itsessään riittämätön toimenpide. Hallintokustannusten lisäksi myös EU:n jäsenmaille maksamia tukia on joltain osin leikattava. Suomen yksiselitteinen kansallinen etu on leikata nimenomaan EU:n koheesiovaroja mahdollisimman paljon. EU-johtoinen koheesio tulee Suomelle käsittämättömän kalliiksi.

EU:n koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta, sekä energiaan tai liikenteeseen liittyviä hankkeita. Koheesiorahojen osalta esillä on ollut etenkin Puola oikeusvaltio-ongelmiensa takia. EU:ssa keskustellaan jo siitä, voisiko koheesiotukia leikata, jos maa ei täytä oikeusvaltioperiaatteiden vaatimuksia. Maatalous- ja koheesiopolitiikan osuus on kaksi kolmasosaa EU:n budjetista.

Juha Sipilän mukaan Suomi maksaa tällä kaudella EU-budjettiin vuosittain noin kaksi miljardia euroa ja saa sieltä maksuja noin 1,5 miljardia euroa. Pääministerin mukaan Suomen nykylinjaus asettaisi EU:n budjetin tason hieman yli yhteen prosenttiin bruttokansantulosta. Terhon mukaan Suomen maksuosuus EU:n budjetista on viimeisen seitsemän vuoden ajan ollut noin 1,6 prosenttia.

–EU:n koheesioon käyttämistä varoista olemme saaneet vain 0,48%. Eli käytännössä jokainen EU:n koheesiorahastoihin siirretty suomalaisen veronmaksajan euro palauttaa Suomeen vajaat 30 senttiä.

Terhon mukaan leikkaukset eivät kuitenkaan saa tarkoittaa, että varsinaisia tukia leikattaisiin. Hänen mukaansa koheesiotuissa on siirryttävä kokonaan kansallisiin tukiin, joita Suomi itse maksaisi suomalaisille.

– Jos koheesiorahoitus leikattaisiin EU-budjetista ja kansallistettaisiin, voisimme helposti kasvattaa suomalaisten kohteiden tukia, kun 70% suomalaisten maksamista rahoista ei menisi ulkomaille, vaan saisimme käyttää omat rahamme omaksi hyväksemme.

Terho näyttää siis olevan varsin eri linjoilla kuin muu hallitus, jonka EU-vaikuttamisstrategian mukaan Suomi tavoittelee suhteellisesti korkeampaa osuutta koheesiorahoista. Hallituksen mielestä koheesiopolitiikan rahoituksen kriteerejä, ehtoja ja niiden painotuksia tulisi muuttaa tukemaan tehokkaammin kasvua lisäävien rakenneuudistusten toteuttamista ja muuttoliikkeeseen vastaamista. Hallitus katsoo, että nykykriteerien puitteissa BKT-tasoltaan köyhimpien alueiden koheesiotuen tarve vähenee tulevalla rahoituskaudella.

Terhon mukaan EU:n tulee keskittyä sen keskeisimpiin toimintoihin eli talouskasvun edistämiseen ja sisämarkkinoiden luomiseen, ja jättää jäsenmaiden omien asioiden hoito niiden omalle vastuulle.

–Suomen ei kannata harjoittaa EU:ssa valtioiden välistä sosialismia, eikä suomalaisesta veronmaksajasta saa tehdä Brexitin maksumiestä. Iso-Britannian ero on siksi huomioitava EU:n rahoituskehyksessä täysimääräisesti (mikä todetaan hallituksenkin linjassa yksiselitteisesti), ja johdonmukaisesti ajatellen tässä voidaan onnistua vain leikkausten kautta.

