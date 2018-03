Meppien arvio: EU:lta vastatoimet Trumpille vielä tänään? - Tämän takia karpalot päätyivät listalle

Euroopan komissio voi vielä tänään vahvistaa omat vastapakotteensa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin allekirjoittamille teräs- ja alumiinitulleille, arvioivat suomalaismepit Heidi Hautala (vihr.), Liisa Jaakonsaari (sd.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.). Trumpin tullit astuvat voimaan 15 päivän kuluttua.

–Ehkä tässä nopeus on valttia. Voi olla, että nyt kun Trump on allekirjoittanut tullit, niin vastapäätös tulisi nopeasti vielä tänään, pohtii Jaakonsaari.

Euroopan kauppakomissaari Cecilia Malmström julkisti EU:n oman listan vastatoimista aiemmin tällä viikolla. Euroopan parlamentin on määrä keskustella uhkaavasta kauppasodasta ensi keskiviikkona. Keskustelu voi kuitenkin aikaistua Trumpin allekirjoituksen vuoksi.

EU:n vastatoimissa oli jo koomisiakin piirteitä, kun komissio vastasi Trumpin uhkauksiin panemalla omalle listalleen bourbon-viskit, maapähkinävoin ja karpalot.

–Sävyhän on se, että kuka kärsii, että maapähkinävoin hinta nousee tai bourbon-viskin. Se on niin eri asia kuin teräs! Eikös se pointti ole juuri se, että me emme kärsi, vaikka pistämme teidän karpalot listalle. Juomme sitten vaikka kotimaista mustikkamehua, sanoo Hautala.

–Tämä on vähän isoilla asioilla leikkimistä, koska tämä voi vaikuttaa maailmantalouden kehitykseen. Nyt tässä on vähän sellaista pikkupoikien hiekkalaatikkoleikkiä: ”Säädä sä ensin, niin näytän ettei tunnu missään!” jatkaa Pietikäinen.

Pietikäinen uskoo, että neuvottelut tullien purkamiseksi voivat käynnistyä vasta, kun EU on julistanut omat vastatoimensa.

–Kun ensin on vedetty aseet esiin, niin sitten ruvetaan neuvottelemaan, että mites ne vedetään. Ja se ei käy yleensä niin kauhean kivasti tai sutjakkaasti, hän pohtii.

