”Kossuosakkeen” hinta julki – onkin ”pikku-Leijona”

Pörssiin listautuvan Altian osakkeen alustava hintaväli on 7,50-9,00 euroa, mikä tarkoittaa, että yhtiön markkina-arvoksi tulee 272,0-326,3 miljoonaa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on kutsunut osaketta ”kossuosakkeeksi”. Hintansa puolesta se on kuitenkin lähempänä toista Altian tuotetta, pientä Leijona Viina -pulloa (8,82 euroa) kuin Koskenkorva-pulloa (12,14 euroa).

Kauppalehden analyytikon Ari Rajalan mukaan hintahaarukka on yllättävän leveä, mikä voi kertoa hinnoittelun epävarmuudesta.

Hänen mukaansa 9 euron hinta vaatisi 7 prosentin vuotuista tuloskasvua.

–Altian tulos on pysynyt viime vuodet käytännössä lähes paikallaan, Rajala sanoo.

Haarukan alaraja vaikuttaa paljon realistisemmalta, sillä se vaatisi 4 prosentin tuloskasvun.

Valtio tarjoaa myyntiin enintään 20 miljoonaa osaketta. Listatutumiseen ei liity varsinaista osakeantia, vaan pelkkä myynti. Vain Altian henkilöstölle tarjotaan merkittäväksi annissa uusia oaskkeita.

Valtiolle jää listautumisen jälkeen 44,0 prosenttia osakkeista.

Osakkeiden merkintäaika alkaa maanantaina 12. maaliskuuta. Yleisömyynti ja Instituutiomyynti voidaan keskeyttää aikaisintaan 19. maaliskuuta.

Kaupankäynnin Altian osakkeela odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 23. maaliskuuta ja päälistalla 27. maaliskuuta.