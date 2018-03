Sampo Terho esittää muutosta pääomaverotukseen: ”Kyseessä on arvovalinta, joka saa myös maksaa”

Sinisten puheenjohtaja, Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho haluaa kasvattaa edelleen pääomatulojen progressiota ja muuttaa pienet osinkotulot verovapaiksi.

– Kun palkasta jää enemmän käteen, kansalaisilla on varaa säästää. Me haluamme, että säästetty raha jää Suomeen, kasvattamaan suomalaisia yrityksiä ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Meidän vaatimuksestamme pääomatulojen progressiivisuutta lisättiin jo nykyisen hallituksen toimesta. Siniset tavoittelevat tuon progression kasvattamista edelleen. Kyseessä on arvovalinta, joka saa myös maksaa. Osakesäästämisen aloittamisen tukemiseksi pienet osinkotulot listatuista pörssiyrityksistä pitää olla kokonaan verovapaita, Terho linjaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän ei ota kantaa siihen, miten jyrkästi progressiota pitäisi lisätä tai mihin vedettäisiin ”pienten osinkotulojen” raja.

Pääomatulon veroprosentti on tällä hetkellä 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja 34 prosenttia yli 30 000 eurosta. Listattujen yhtiöiden osingoista 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verotonta tuloa.

Terhon mukaan pääomatulojen progressio kannustaa säästämään pieniäkin pääomia, koska saatu lisätienesti on kevyesti verotettua.

–Kun säästämisen kerran oppii, siitä tulee helposti tapa. Pienten osinkotulojen verovapaus varmistaa, että aloittamisen kynnys on mahdollisimman pieni, hän kommentoi.

Hän kutsuu esitystään ”siniseksi keskituloisten verokapinaksi”, jolla halutaan kiinnittää huomion siihen, että duunarin ylitöitä verotetaan raskaammin kuin jo miljoonaomaisuuden keränneen lisätienestejä.

–Sosiaalisen nousun aito mahdollisuus on meille tärkeä arvo. Se on myös välttämättömyys Suomelle, ministeri sanoo.