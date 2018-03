Nyt se varmistui: Nordea muuttaa Suomeen

Nordean osakkeenomistajat ovat hetki sitten äänestäneet Suomeen muuttamisen puolesta.

Yhtiökokouksen päätöksellä ratkesi, että Pohjoismaiden suurimman pankin pääkonttori siirtyy Helsinkiin. Nordea sai siirron taakse odotetusti tarvitsemansa määrän osakkeenomistajien äänistä yhtiökokouksessa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toivotti tuoreeltaan Nordean tervetulleeksi Suomeen.

Tervetuloa Suomeen #Nordea! Yhtiökokous on päättänyt siirtää kotipaikan Suomeen. Hyvä päätös. Pankkiunionin jäsenenä olemme hyvä kotipaikka isolle panklle. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) March 15, 2018

Ministeri Orpon mukaan päätös on Suomen kansantalouden kannalta merkittävä asia.

- Nordean päätös osoittaa, että Suomi on houkutteleva ympäristö suurille yrityksille. Haluamme lisää pääkonttoreita Suomeen, sillä ne luovat arvoa kansantalouteemme. Suomi tarjoaa vakaan toimintaympäristön, jossa asiat hoituvat ketterästi. Tämä hallitus ei kiristä yhteisöverotusta tai pankkien maksuja. Se ei olisi kenenkään etu, Orpo linjaa.

Nordean markkina-arvo on 38,7 miljardia euroa ja sen taseen koko on noin 580 miljardia euroa. Orpo kuvailee sen olevan vakavarainen pankki, jolla on suuret tappio- ja sijoittajanvastuupuskurit. Orpon mukaan "näitä hartioita levittää" Euroopan unionin yhteinen, vuoteen 2023 mennessä kerättävä 55 miljardin euron rahasto ja pankkiunioni, jota Suomi edistää.

- Suomi ei yksin ota vastuulleen Nordean valtavaa tasetta, Orpo sanoo.

Lähde osin: Talouselämä