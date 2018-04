Uusi varoitus Nord Streamista - ”Saksan päätös suuri voitto Kremlille”

Saksan meriasioista vastaavan viranomaisen vihreä valo kiistellyn Nord Stream 2 -kaasuputkelle ei miellytä läheskään kaikkia Eurooppa-poliitikoita. Saksan meriasioista vastaava viranomainen ilmoitti tiistaina hyväksyvänsä kaasuputken rakentamisen.

–Tämä on suuri voitto Kremlille ja auttaa lisäämään EU:n riippuvuutta venäläisestä energiasta. Lisäksi se tekee Ukrainasta haavoittuvamman, Britannian konservatiivipuolueen parlamenttiedustaja Bob Seely kommentoi Euobserverille.

Liettuan ulkoministeri Linas Linkevicius puolestaa nostaa esiin Saksan päätöksen ajoituksen: vain päivää aikaisemmin Saksa ja useat muut EU-maat päättivät venäläisdiplomaattien karkotuksista Salisburyn hermomyrkkyiskun vuoksi.

–Salisburyn hyökkäys ei ole muuttanut mitään Saksan kannassa kaasuprojektiin. Sosialidemokraatit ovat takaisin maan hallituksessa ja kaikki tietävät heidän kantansa Nord Stream 2:teen, Linkevicius kommentoi.

Hän huomauttaa lisäksi, että kaasuputkihanke on täysin vastoin EU:n energiapoliittisia linjauksia.

Myös ruotsalainen europarlamentaarikko Gunnar Hokmark varoittaa Nord Stream 2:n vaikutuksista eurooppalaiseen energiapolitiikkaan.

–Kyse on siitä, pidämmekö kiinni eurooppalaisesta lainsäädännöstä, joka haluaa varmistaa kilpailun, energian saannin sekä energiamarkkinoiden monipuolisuuden. Nord Stream 2 edustaa kaikkea tämän vastaista, hän toteaa mielipidekirjoituksessaan Euobserverissa.

Hokmarkin mukaan Nord Stream 2 –hankkeen ei ole tarkoituskaan vastata Euroopan tarpeisiin.

–Sen sijaan se pyrkii heikentämään Euroopan energia-alan toimivuutta ja tehokkuutta sekä lujittamaan Venäjän asemaa, hän kirjoittaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi kaasuputkihanketta vierailullaan Brysselissä keskiviikkona.

–Saksan kanta kai on ollut samanlainen koko ajan. Näin olen ymmärtänyt. Suomessahan ovat vielä nämä selvitykset kesken mutta moneen kertaan on vakuutettu tai sanottu että tämä on ensisijaisesti ympäristökysymys, ei poliittinen kysymys Suomelle, hän sanoi MTV:lle.

Ajatushautomo Atlantic Councilin tutkija, Ryersonin yliopiston professori Diane Francis varoitti aikaisemmin tällä viikolla länsimaita Nord Stream 2 –hankkeesta. Hän suuntasi varoituksensa erityisesti Saksalle.

–Kaikista maista juuri Saksan pitäisi ottaa opikseen historiasta. Saksan pitäisi edistää Euroopan energiaomavaraisuutta etenkin suhteessa Venäjän kaltaisiin maihin, jotka eivät piittaa sopimuksista, laeista tai rajoista, Francis kirjoitti katsauksessaan.

Venäläisen Gazpromin pääomistamassa Nord Stream 2-hankkeessa rakennetaan kaksi maakaasuputkea Venäjältä Saksaan Itämeren poikki. Reitin on määrä kulkea Venäjällä sijaitsevasta rantautumispaikasta Suomen, Ruotsin ja Tanskan vesien kautta rantautumispaikalle Saksaan.

Nord Stream 2 –hankkeella on vahva kytkös myös Suomeen, sillä valtio-omisteinen energiayhtiö Fortum omistaa noin 47 prosenttia saksalaisesta Uniperista, joka on yksi NS2-hankkeen rahoittajista.

Kaasuputkihankkeesta on aiemmin varoittanut muun muassa Naton entin pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen, joka kuvailee hanketta Putinin asettamaksi ansaksi.

Kokoomuksen europarlamentaarikot ilmoittivat tammikuussa vastustavansa hanketta. Myös vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala vastustaa hanketta.

Euroopassa vaadittiin viime viikolla, että Saksan entiselle liittokanslerille Gerhard Schröderille tulisi asettaa sanktioita, koska hän toimii Nord Stream -yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajana. Schröderiä syytetään toiminnasta Venäjän etujen hyväksi.

Schröderin lisäksi NS2-hankkeessa vaikuttaa monia muitakin entisiä eurooppalaisen politiikan johtohahmoja, kuten Suomen ex-pääministeri Paavo Lipponen. Hän on toiminut yhtiön konsulttina jo ensimmäisestä putkihankkeesta lähtien.

