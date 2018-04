Kiinalta kolmen miljardin dollarin vastaus Donald Trumpille: ”Tarkoitus ei ole lisätä jännitteitä”

Kiina on asettanut tuontitulleja 128 amerikkalaistuotteelle. Tänään voimaan astuvien tuontitullien yhteisarvo on uutistoimistojen mukaan kolme miljardia dollaria.

Muun muassa BBC ja Bloomberg kertovat, että tuontitullit koskevat tiettyjä metallituotteita, hedelmiä, pähkinöitä, viinejä ja sianlihaa.

–Tarkoitus on osoittaa, että Kiinalla on keinot vastata Washingtonin asettamille tulleille. Toimet on erittäin kohdennettuja eikä tarkoitus ole lisätä jännitteitä, Kiinan kansainvälisen kaupan yhdistyksen edustaja Li Yong kommentoi Bloombergille.

Financial Timesin haastattelemat analyytikot arvioivat Kiinan olevan vastahakoinen asettamaan laajempia tulleja, koska sen talous on riippuvainen viennistä ja Kiinan ulkomaankauppa Yhdysvaltoihin on ylijäämäistä.

Yhdysvallat asetti maaliskuussa Kiinalle rangaistustulleja, jotka koskevat 50–60 miljardiin arvosta kiinalaistuotteiden tuontia.

