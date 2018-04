Suomen Nord Stream –päätös huomioitiin Venäjällä – Ministeri: ”Olemme luottavaisia”

Venäjän energiaministeri Aleksander Novak on kehunut Etelä-Suomen aluehallintoviraston tänään torstaina Nord Stream 2 –hankkeelle antamaa lupapäätöstä.

–Saksa on tehnyt päätöksensä ja Suomi teki lopullisen päätöksen kirjaimellisesti tänään. Teemme järjestelmällisesti työtä muiden maiden, etenkin Tanskan ja Ruotsin kanssa. Olemme luottavaisia sen suhteen, että projekti toteutuu, koska se on ensisijaisesti kaupallinen ja eurooppalaiset kuluttajat ja yhtiöt ovat kiinnostuneita, hän sanoi uutistoimisto TASSille.

Aluehallintovirasto kertoi myöntäneensä vesilain mukaisen luvan Venäjän ja Saksan välille sijoitettaville Nord Stream 2 -maakaasuputkille Suomen talousvyöhykkeellä. Valtioneuvosto antoi oman ehdollisen suostumuksensa Nord Stream 2 -putkien rakentamishankkeelle Suomen alueen osalta 5. huhtikuuta.

Saksan meriasioista vastaava viranomainen ilmoitti huhtikuun alussa hyväksyvänsä kaasuputken rakentamisen. Liittokansleri Angela Merkel sanoi kuitenkin tiistaina, ettei hanke etene ennen kuin Ukrainan rooli selkiytyy.

Nord Stream 2:n vaikutuksien Ukrainalle on arvoitu olevan huomattavat, koska se menettää kahden miljardin dollarin vuosittaiset siirtomaksut. Lisäksi Venäjän uskotaan katkaisevan kaasutoimitukset Ukrainaan Nord Stream 2:n valmistuttua.

Venäläisen Gazpromin pääomistamassa Nord Stream 2-hankkeessa rakennetaan kaksi maakaasuputkea Venäjältä Saksaan Itämeren poikki. Reitin on määrä kulkea Venäjällä sijaitsevasta rantautumispaikasta Suomen, Ruotsin ja Tanskan vesien kautta rantautumispaikalle Saksaan. Nord Stream 2 –hankkeella on vahva kytkös myös Suomeen, sillä valtio-omisteinen energiayhtiö Fortum omistaa noin 47 prosenttia saksalaisesta Uniperista, joka on yksi NS2-hankkeen rahoittajista.

Kaasuputkihankkeen turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista on varoitettu useaan otteeseen.

