Venäjän-bisneksen konkari varoittaa Fortumia: Katsokaa mitä Shellille kävi 2006

Nokian Renkaiden entinen toimitusjohtaja, yhtiötä Venäjälle laajentanut vuorineuvos Kim Gran varoittaa energiayhtiö Fortumia öljy-yhtiö Shellin takavuosien kohtalosta. Fortum on joutunut Venäjällä lokakampanjan kohteeksi, ja venäläisessä ryöpytyksessä oli aikoinaan myös Shell.

Gran nosti Shellin tapauksen esiin Twitterissä maanantaina. Hän huomautti, että Venäjä on määritellyt kansalliset strategiset liiketoiminta-alueet, joissa se soveltaa ulkomaisiin omistajiin ”erityissääntöjä”. Öljyntuotanto kuuluu aloihin, joilla ulkomaisten yhtiöiden toimintaa ja omistuksia on rajoitettu. Fortumin mukaan sähkön ja lämmön tuotanto kaasu- ja hiilivoimalaitoksissa ei kuitenkaan kuulu strategisiin aloihin, eikä Fortumilla yhtiön mukaan siis ole strategiseksi luokiteltavaa toimintaa Venäjällä.

– [Venäjä] voi esim. energia-alalla pakottaa ulkomaisen omistajan luopumaan omistuksistaan – näin on myös aiemmin jo käynyt, Gran kirjoittaa.

Tulee mieleen Shell ja Shahalin2 v2006-2007 kun Venäjä painosti ympäristörikkomuksiin ym vedoten yhtiön myymään osuutensa öljy/kaasukentistä venäläisille.

Toivotaan Fortumille parempaa onnea. — Kim Gran (@realkimgran) 16. huhtikuuta 2018

Fortumin tapaus muistutti vuorineuvosta Sahalinin alueen öljy- ja kaasukentistä, jossa Shellillä oli miljardien omistukset. Shell ja sen länsimaiset kumppanit joutuivat vuonna 2006 lopettamaan alkuperäisen Sakhalin Energy -projektinsa ja myymään enemmistöosuuden yhtiöstä Venäjän valtionyhtiö Gazpromille sen jälkeen, kun ulkomaista projektia oli syytetty ympäristörikkomuksista. Kun Gazprom ja Shellin johtama yritysrypäs olivat solmineet omistusmuutoksista sopimuksen, presidentti Vladimir Putin ilmoitti ympäristöongelmien ratkenneen.

Tapauksesta aikanaan kertoneen sanomalehti The New York Timesin mukaan Gazprom sai yhtiön omistukseensa alle markkinahinnan ja käytännössä otti sen haltuunsa. Kim Gran muotoilee asian niin, että Venäjä painosti ympäristörikkomuksiin vedoten Shellin myymään osuutensa öljy- ja kaasukentistä.

– Toivotaan Fortumille parempaa onnea, hän toteaa.

Uuden Suomen tavoittama Kim Gran toteaa, että hän ei halua kommentoida asiaa laajemmin. Fortum omistaa Venäjällä useita voimalaitoksia sekä osuuden energiayhtiö TGK-1:stä.

Venäjän hallituksen virallisessa Rossijskaja Gazeta -lehdessä julkaistiin viime viikolla kirjoitus, jonka mukaan Suomen valtion enemmistöomistamasta Fortumista ”on tullut todellinen uhka paitsi energia- myös Venäjän muulle turvallisuudelle”. Jutun kirjoittaja on lehtitietojen mukaan kuulunut presidentti Putinin taloudellisiin neuvonantajiin. Kirjoittaja Mikhail Delyagin kuitenkin lähestyi tiistaina Fortumia kirjeellä, jossa hän kiistää koskaan olleensa presidentin neuvonantaja ja huomauttaa, ettei ole ollut merkittävässä julkisessa virassa vuoden 2003 jälkeen. Hänen mukaan kirjoitus on hänen yksityisajatteluaan.

Fortum on ryhtynyt oikeustoimiin puuttuakseen lokakampanjaan, joka yhtiön mukaan on maksettu mutta ”ei-poliittinen”.

Fortumin vastaiseen kampanjaan on liitetty muun muassa suomalaisyhtiön vireillä oleva yritysosto eli saksalaisen Uniperin osakkeiden hankinta. Kauppa vaatii yhä viranomaishyväksynnät sekä EU:n että Venäjän kilpailuviranomaisilta. Uniper on yksi venäläissaksalaisen Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen rahoittajista, ja sellainen on kaupan myötä tulossa välillisesti myös Fortumista. Saksa ja Suomi suhtautuvat hankkeeseen positiivisesti, mutta etenkin Itä-Euroopan maissa sitä pidetään turvallisuuskysymyksenä, joka lisää Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta.

Päivitys: Jutusta poistettu virheellinen väite, että "energia-ala ja luonnonresurssit" kuuluisivat kokonaisuudessaan strategisiksi luokiteltuihin liiketoiminta-alueisiin Venäjällä.

