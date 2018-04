Lokakampanjan täyskäännös – KL: Venäläislehti yllätti ja herkesi ylistämään Fortumia

Venäjällä virinnyt lokakampanja valtionyhtiö Fortumia vastaan näyttäisi tehneen täyskäännöksen, kertoo Kauppalehti.

Sama lehti, jossa alkujaan julkaistiin Fortumia mustamaalaava mielipidekirjoitus, julkaisi nyt Fortumia ylistävän artikkelin. Kyseessä on Venäjän hallituksen virallinen lehti Rossijskaja Gazeta (RG). Lue lisää: Juha Sipilä: Hallitus puuttuu lokakampanjaan – ottaa Fortumin esille Venäjän kanssa

Alkuperäisessä jutussa vihjattiin, että Venäjällä merkittävänä energiantuottajana toimiva Fortum on turvallisuusuhka ja Suomi Venäjälle vihamielinen maa, joka hamuaa Natoon. Tuoreessa, sunnuntain jutussa RG kuitenkin ylistää suomalaisyritystä maasta taivaaseen. Venäjän energiaministerin mukaan Fortum on yksi alan parhaista yrityksistä.

Jutussa muistutetaan, että Fortum on investoinut 4,5 miljardia Venäjän energiasektorille ja yhtiön toiminta maassa on ollut kaikin tavoin kiitettävää. Lisäksi RG muun muassa vertaa Fortumia ja saksalaista Uniperia, joka on myös merkittävä energiantuottaja Venäjällä.

RG väittää, että Venäjällä arvostetaan huomattavasti enemmän Fortumin kuin Uniperin venäläisen tytäryhtiön Unipron toimintaa. Fortumia kiitellään vastuullisuudesta ja Uniproa moititaan yhtiön voimalaitosonnettomuuksista ja liiallisesta osingonjaosta länsiomistajille.

RG muistuttaa, että Uniper-kaupan myötä Fortumista tulee myös Gazpromin suunnitteleman Nord Stream 2-kaasuputken ”vastuullinen yhteistyökumppani”. Lue kauppakohusta tarkemmin: Entisen Nato-pomon varoitus "Putinin ansasta" liittyy myös Fortumin jättikauppaan: "Kaasu ei ole ainoa asia, mikä putkien kautta virtaa"

Lähde: Kauppalehti