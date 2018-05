Hjallis Harkimo rahanpesuväitteistä TE:lle: ”Niillä on miljoona firmaa, jotka on tärkeämpiä kuin tämä nakkikioski täällä”

Harry ”Hjallis” Harkimo vastaa Talouselämän haastattelussa väitteisiin Jokereissa venäläisten bulvaanina toimimisesta.

–Jokereissa päättää hallitus, ja mulla on enemmistö. En tiedä kuka keksii tommosia, hän sanoo.

Harkimoa harmittavat julkisuudessa toistuvasti esitetyt arvelut, että venäläinen jääkiekkoliiga KHL olisi oligarkkien rahanpesukone, ja että myös Helsingin Jokerien vähemmistöomistajat Roman Rotenberg ja Gennadi Timtshenko harrastaisivat seuralla rahanpesua.

Harkimo selittää juurta jaksain, ettei jääkiekkoseuran tukeminen pääomalainoilla voi olla rahanpesua, koska toiminta ei tuota voittoa pestäväksi.

Jokerit on saanut vuosien varrella venäläisomistajiltaan muutamia kymmeniä miljoonia euroja pääomalainaa tappioidensa kattamiseen.

Tätä on Suomessa ihmetelty: miksi kukaan haluaisi menettää rahaa?

–Venäläiset sponsoroi KHL:n joukkueita, niin kuin omistajat tekee jenkeissä ja joka paikassa. Harva iso urheiluseura lukuun ottamatta Manchester Unitedia ja muutamia muita tuottaa voittoa. Jenkeissäkin on useimmissa NHL-seuroissa joku rikas, joka panee rahaa siihen.

Harkimo vertaa jääkiekkoseuransa reilun kymmenen miljoonan euron vuosibudjettia Gennadi Timtshenkon omaisuuteen, joka on 14 miljardia.

–Ne rahoittaa meidän touhua, kun ne haluaa että me pelataan KHL:ssä. Ei se sen kummallisempaa ole. Niillä on miljoona firmaa, jotka on tärkeämpiä kuin tämä nakkikioski täällä.

Harkimo kertoi viikko sitten aikovansa myydä omistusosuutensa jääkiekkojoukkue Jokereista.

– Olen miettinyt tätä asiaa paljon, mutta viime vuoden helmikuussa päätin, että luovun Jokereista sitten, kun Jokerit täyttää 50 ja kausi on loppu. Nyt etsimme ratkaisua, että saadaan hyvä koti Jokereille, hän kertoi Ylen Ykkösaamussa viime lauantaina.

Harkimosta tuli Jokereiden pääomistaja vuonna 1991. Jokerit siirtyi SM-liigasta KHL-liigaan vuonna 2013.

