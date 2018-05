Fortumin jättikaupalle yksi sinetti Venäjältä – Pekka Lundmark: ”Uniperin johto on aktiivisesti työskennellyt järjestelyn estämiseksi”

Venäjän hallituksen ulkomaisia investointeja valvova komissio on tänään tehnyt myönteisen päätöksen Fortumin Uniper-ostotarjouksesta strategisia investointeja koskevan lain mukaisesti. Päätös on merkittävä askel kohti koko julkisen ostotarjouksen loppuunsaattamista.

Komissio hyväksyi, että Fortum voi hankkia enimmillään 50 prosenttia Uniperin osakkeista ja äänioikeuksista. Fortum tarvitsee järjestelylle myös Venäjän kilpailulainsäädännön edellyttämän hyväksynnän, jonka tämän päiväinen päätös mahdollistaa.

Fortum odottaa lopullisia päätöksiä Venäjällä 30 päivän kuluessa.

–Olemme erittäin tyytyväisiä komission päätökseen. Sen myötä olemme askeleen lähempänä tavoitettamme tulla Uniperin suurimmaksi osakkeenomistajaksi, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi pörssitiedotteessa.

Hankinnan rajoittaminen 50 prosenttiin johtuu Fortumin käsityksen mukaan teknisestä seikasta. Venäjän lainsäädäntö rajoittaa strategiseksi määritellyn toiminnan hallintaa sellaisilta ulkomaisilta yhtiöiltä, joissa valtio on enemmistöomistajana.

–Sijoituksemme rajoittaminen 50 prosenttiin Uniperin osakkeista ei ole meille merkittävä este, sillä se ei vaikuta suunnitelmiimme tuottaa arvoa osakkeenomistajille. Suunnitelman loppuun vieminen edellyttää kuitenkin, että Uniperin johto haluaa tehdä kanssamme rakentavaa yhteistyötä, Lundmark toteaa.

Hänen mukaansa Uniperin johto on aktiivisesti työskennellyt järjestelyn estämiseksi Venäjällä.

–Tämä on harmillista, koska yhteistyötä Fortumin ja Uniperin välillä tarvitaan, jos tavoitteena on yhdessä tuottaa arvoa molempien yhtiöiden omistajille, Lundmark sanoo.

EU:ssa Fortum valmistelee parhaillaan ilmoitusta Euroopan komissiolle. Yhtiö odottaa saavansa kaikki viranomaishyväksynnät vuoden 2018 puolivälissä ja saattavansa ostotarjouksen päätökseen pian sen jälkeen. Yhdysvaltain ja Etelä-Afrikan kilpailuviranomaiset ovat jo antaneet hyväksyntänsä järjestelylle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi aikaisemmin lauantaina, että Uniperin vastustus kauppaa kohtaan oli taustalla myös pari viikkoa sitten syntyneessä kohussa, jolloin Venäjän hallituksen virallisessa Rossijskaja Gazeta -lehdessä julkaistiin Fortumille haitallinen kirjoitus.

–Uskon, että Fortumilla on aika pitkän kokemuksensa puitteissa aika hyvä käsitys, mitä riskit Venäjällä ovat. Täytyy katsoa, kuka venäläinen puhuu. On yksi kolumnisti, joka kirjoitti aika tylyä tekstiä Fortumista. Sen jälkeen samat sivustot ovat ylistäneet Fortumia. Tässä saattaa olla taustalla se, että tuo Uniper-kauppa on herättänyt kaupan kohteessa vastusta ja voi hyvin olla, että siihen vastustamiseen käytetään myös venäläisiä, Niinistö huomautti.

