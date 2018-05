Ministeri Sampo Terho tyrmää EU-budjetin: ”Epärealistinen unelma – Suomen maksu kasvaa massiivisesti”

Eurooppaministeri Sampo Terho (sin.) tyrmää Euroopan komission julkistaman budjettiesityksen, jonka pohjalta budjettineuvottelut aloitetaan.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Terho pitää komission unelmaa epärealistisena.

Euroopan komissio ehdottaa EU:n vuosien 2021–2027 budjetiksi suuruusluokaltaan yhtä suurta budjettia kuin nykyisin, vaikka Britannia on eroamassa unionista. Alkavien neuvottelujen suurin kysymys on, miten lovi täytetään. Suomen linja on ollut, että 27 jäljelle jäävän jäsenmaan tulisi pärjätä pienemmällä budjetilla. Lue budjetista tarkemmin: Sipilän linja hävisi: EU-budjetti pysyy vaikka Britannia lähtee

Terho edustaa Suomea yleisten asioiden neuvostossa, jonka työnjakoon kuuluu monivuotinen rahoituskehys, joka ohjaa tulevien vuosien EU-budjettia. Terhon mukaan toteutuessaan esitys tarkoittaisi Suomen EU-maksujen ”massiivista kasvua”.

– Karkeasti arvioiden Suomen maksut EU:n budjettiin tulevalla kaudella nousisivat 3,0–4,5 mrd. euroa, Terho sanoo blogissaan.

– Komission esitys on kokonaistason osalta yksiselitteisesti Suomen kantojen ja tavoitteiden vastainen. Suomen lähtökohta on, että Iso-Britannian ero on huomioitava täysimääräisesti rahoituskehyksen kokonaistasossa. Täysimääräinen tarkoittaa täysimääräistä, ei osittaista, Terho sanoo tiedotteessa.

Sinisten mielestä pienemmän unionin on tarkoitettava pienempää budjettia. Myös hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen nettomaksuosuuden on säilyttävä kohtuullisena ja oikeudenmukaisena.

– Suomen on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä muiden vastuullisten jäsenmaiden kanssa, jotta EU-budjetti saadaan pidettyä mahdollisimman lähellä nykytasoa, Terho sanoo.

– Vaikuttaa siltä, että komissio yrittää nyt ylisuurilla vaatimuksillaan siirtää neuvotteluiden maalitolppia itselleen mieluisaan suuntaan. Ajatuksena lienee, että tekemällä kohtuuttomia esityksiä syntyy enemmän tilaa neuvotella maksujen kasvattamisesta. Tällaiseen peliin ei tietenkään pidä lähteä, vaan Suomen on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä muiden vastuullisten jäsenmaiden kanssa, jotta EU-budjetti saadaan pidettyä mahdollisimman lähellä nykytasoa.

Lue myös:

