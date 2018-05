Juha Sipilä: Suomen rahaosuus riippuu neuvotteluista – EU-budjetti jäi turhan suureksi

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) katsoo, että Suomen keskeisiä prioriteetteja on huomioitu EU:n budjettiesityksessä, joka on julkistettu tänään.

Neuvottelut pyörähtävät käyntiin paperin pohjalta. Eurooppa-ministeri Sampo Terho (sin.) puolestaan on tyrmännyt esityksen. Lue lisää: Ministeri Terho tyrmää EU-budjetin: ”Epärealistinen unelma – Suomen maksu kasvaa massiivisesti”

Sipilän mukaan EU-budjetin taso asettui ”hurjempia suunnitelmia alemmalle tasolle, mutta se on Suomen tavoittelemaa korkeammalla tasolla”.

– Esityksessä ovat hyvää esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityspanostukset. Nuorten koulutusmahdollisuudet tuplaantuvat Erasmus-ohjelmien myötä. Esitys sisältää Suomelle tärkeän puolustusyhteistyörahoituksen. Suomelle tärkeä harvaanasutus on huomioitu komission esityksessä koheesion osalta. Suomi on myös kannattanut esityksen sisältämää jäsenmaksuhelpotusten poistoa. Suomessa on hyviä kokemuksia lainamuotoisista rahoitusinstrumenteista ja niille on luvassa jatkoa, Sipilä sanoo tiedotteessa.

– Komissio on selkeästi valmis panostamaan ruuantuotantoon kaikkialla unionissa. Myös täällä pohjoisessa. Tämä on tärkeä viesti suomalaisille viljelijöille. Suomen saama osuus maatalous- ja koheesiorahoissa riippuu, miten onnistumme saamaan tavoitteemme läpi asetusneuvotteluissa. Komissio julkaisee asetusesitykset toukokuun lopussa.

Sipilän mukaan budjettiesitykseen paneudutaan nyt huolella. Lopulliset päätökset todennäköisesti siirtyvät Suomen puheenjohtajuuskaudelle syksylle 2019.

