Jäsenmaista tiukkoja vastalauseita EU-budjetille – Jussi Halla-aho: Mikä Suomen hallitusta vaivaa?

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ihmettelee Facebook-päivityksessään Suomen hallituksen kantaa EU:n budjettiasiaan. Useat EU-maat ovat asettuneet vastustamaan komission budjettiesitystä, mutta Sipilä on ilmoittanut maltillisen tyytyväisyytensä budjettimalliin.

– Mikä hallitusta vaivaa? Missä kohdassa sitä kuuluisaa ja hartaudella kartutettua "luottamuspääomaa" aiotaan käyttää? Onko rahan kippaaminen niin ihanaa, että Suomi tekee sitä vaikka yksin? Luuleeko hallitus, että Kataisesta tulee komission puheenjohtaja, jos oikein maksetaan? Halla-aho kirjoitti Facebookissa keskiviikkona.

Euroopan komission ehdottama budjetti on Euractiv-sivuston mukaan kompromissi Euroopan parlamentin pyynnön ja Alankomaiden, Ruotsin, Tanskan sekä Itävallan supistustoiveiden välillä. Lue budjetista tarkemmin: Sipilän linja hävisi: EU-budjetti pysyy vaikka Britannia lähtee

Euroopan parlamentti haluaa lisätä EU:n menoja 1,3 prosentilla EU:n kansantulosta uusista haasteista, kuten maahanmuutosta ja digitaalisesta vallankumouksesta selviämiseksi. Alankomaat, Ruotsi, Tanska ja Itävalta puolestaan olivat menojen lisäystä vastaan. EU-budjetin suurin maksaja Saksa puolestaan on sanonut haluavansa maksaa lisää.

Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on sitä mieltä, että Suomen keskeisiä prioriteetteja on huomioitu EU:n budjettiesityksessä, vaikka budjetti kasvaakin. Lue lisää: Juha Sipilä: Suomen rahaosuus riippuu neuvotteluista – EU-budjetti jäi turhan suureksi

Moni eurooppalainen pääministeri hyökkäsi Twitterissä ehdotusta vastaan. Itävallan pääministerin Sebastian Kurzin mukaan ehdotus on kaukana hyväksyttävästä, ja EU:sta pitäisi hänestä tulla taloudellisempi ja tehokkaampi brexitin jälkeen.

Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen puolestaan tviittasi, että ”Pienemmän EU:n pitäisi tarkoittaa pienempää budjettia.”

Alankomaiden pääministeri Mark Rutte ei pitänyt Euroopan komission ehdotusta hyväksyttävänä tuloksena maalleen.

