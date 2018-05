Suomalaismeppi kiittelee ehdotusta EU:n budjetissa: ”Tässä on myös Suomella ison muutoksen tarve”

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen arvioi, että Euroopan komission esittelemä budjettikehys ottaa askelia oikeaan suuntaan.

–Päälinjoiltaan ehdotus menee juuri oikeaan suuntaan: painopistettä siirretään maatalous- ja aluetuista tulevaisuuden kasvua tukeviin hankkeisiin. Nuorisovaihtoohjelma Erasmusta ehdotetaan tuplattavaksi ja Horizon-tutkimusrahoitusta kasvatettaisiin 50 prosenttia. Myös yhteisen turvallisuuden rahoitusta vahvistettaisiin. Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta tulisi jäsenmaiden rahoituksen ehto. Päälinjaltaan hyvä kokonaisuus, hän kommentoi Facebookissa.

Virkkunen muistuttaa, että tällä hetkellä EU-budjetista peräti 70 prosenttia käytetään alue- ja maataloustukiin. Nyt komissio esittää molempiin leikkauksia.

–Ymmärrettävästi tämä herättää näiden tukien saajissa napinaa, mutta on syytä suunnata EU-budjettia vahvemmin tulevaisuutta, kasvua ja turvallisuutta tukeviin hankkeisiin, hän sanoo IL-blogissaan.

Virkkunen pitää järkevinä myös yhteiseen turvallisuuteen, rajavalvontaan ja maahanmuuton hallintaan esitettyä lisärahoitusta.

–EU-budjetista kannattaa rahoittaa juuri näitä hankkeita, jotka voidaan paremmin ja tehokkaammin hoitaa yhteisesti Euroopan kuin kansallisella tasolla.

Virkkunen kuvailee EU-budjetin kokoa ”varsin minimaaliseksi”, sillä se on vain yksi prosentti jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Tulevalle kaudelle komissio esittää sen nostamista maltillisesti 1,11 prosenttiin. Virkkunen kuitenkin ennakoi, että tästä tulee vielä jäsenmaiden neuvottelussa iso vääntö.

Komissio on ideoinut myös joukon verotuloja, joilla voitaisiin kattaa 12 prosenttia EU-budjetista. Näistä Virkkusen mukaan mielenkiintoisin on ehdotus eräänlaisesta muoviverosta, jota jäsenmaat kantaisivat 80 senttiä kilolta kierrättämättömästä muovisesta pakkausjätteestä.

–Ehdottomasti pohtimisen arvoinen avaus, sillä kierrätykseen on saatava lisää puhtia ja erityisesti muovin osalta. Tässä on myös Suomella ison muutoksen tarve. Jätteen kierrätyksessä Suomi on alle EU:n keskiarvon jo nyt, ja jatkossa tavoitteet tulevat vain kiristymään. Sekä ympäristön että talouden kannalta on perusteltua kerätä raaka-aineet paremmin talteen ja hyödynnettäväksi, hän toteaa.

Virkkunen linjaa, että ehkä tärkein esitys komission budjettiesityksessä on EU-rahoituksen kytkeminen jatkossa oikeusvaltioperiaatteeseen.

–Nykyinen tilanne, jossa erityisesti Puola ja Unkari nostavat kassasta kymmenien miljardien EU-tuet, mutta viis piittaavat yhteisistä eurooppalaisista arvoista, on täysin sietämätön. Siitä on tehtävä loppu.

Komissio ehdotus budjettikehyksestä siirtyy nyt jäsenmaiden ja EU-parlamentin käsittelyyn. Tavoitteena on, että neuvottelut saataisiin päätökseen vuoden kuluttua ennen EU-vaaleja.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi viikolla, että Suomen keskeisiä prioriteetteja on huomioitu EU:n budjettiesityksessä. Sipilän mukaan EU-budjetin taso asettui ”hurjempia suunnitelmia alemmalle tasolle, mutta se on Suomen tavoittelemaa korkeammalla tasolla”.

