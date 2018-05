Hässäkkä tietosuoja-asetuksesta: Vanha vainooja Googlen kimpussa – amerikkalaislehdiltä yllättävä hätäratkaisu

Kansainväliset suuret nettipalvelut ovat olleet huolissaan eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n vaikutuksista – eivät suotta. Valituksia väärinkäytöksistä on esitetty heti asetuksen ensimmäisenä vaikutuspäivänä.

GDPR:n siirtymäaika päättyi eilen perjantaina. BBC kirjoittaa, että valituksia on esitetty Facebookin, Googlen, Instagramin ja WhatsAppin toiminnasta saman tien.

Asialla on ollut yksilönsuojaa puolustava noyb.eu, jota johtaa itävaltalainen Max Schrems. Muun muassa Tivin lukijoille hän lienee tuttu paljon julkisuuttaa saaneesta yrityksestä haastaa Facebook oikeuteen tuhansien käyttäjien voimin. Mies sai myös aikaan EU:n ja USA:n välisen turvasatamasopimuksen kaatumisen.

Valitukset liittyvät siihen, että palvelut syytävät mainoksia käyttäjilleen, ja tähän on pakko suostua, jos niitä haluaa käyttää. Tämä on Schremsin joukon mielestä ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa.

–GDPR sallii käyttäjätietojen keräämisen, jos se on palvelun toiminnan kannalta aivan välttämätöntä. Tietojen käyttäminen mainonnan tarpeisiin tai niiden myyminen ei ole sallittua, todetaan valituksissa.

Valittajien mielestä vain palvelun tai sovelluksen toimivuuden nimissä voi vaatia käyttäjiä hyväksymään tällaisia ehtoja. Muissa tapauksissa näille on annettava mahdollisuus hyväksyä tai kieltää tietojensa kerääminen. Nettijätit eivät näin tee: jos et hyväksy niiden ehtoja (ja tiedonkeruuta) sellaisenaan, palveluja ei voi käyttää.

–Moni ei tiedä, että tällainen ärsyttävä tapa on itse asiassa yleensä kielletty GDPR:n mukaan, Schrems sanoo.

Lisäksi osa amerikkalaisista lehdistä on tehnyt yllättävän hätäratkaisun: ainakin Chicago Times, New York Daily News, Chicago Tribune, LA Times, Orlando Sentinel ja Baltimore Sun ovat toistaiseksi sulkeneet verkkosivustonsa Euroopassa uuden asetuksen johdosta. LA Timesin sivulla tosin luvataan, että asiaan etsitään ratkaisua ja toiveissa on, että uutiset saadaan taas luettavaksi Euroopassakin.

Lähde: Tivi