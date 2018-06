Pirkka-mysli 9 € – TE: Näin Keskon bisnes pyörii Kiinassa

Verkkokaupan lähetti kurvaa moottoripyörällä Vanessa Yuanin kotitalon kupeeseen Shanghaissa. Yuan on tilannut TMall-verkkokaupasta ruokapaketin, joka sisältää suomalaisia ruokatuotteita. Hän aikoo maistaa kahvia, mysliä ja mustikkajauhetta.

Keskon Pirkka-kilomysli maksaa Alibaban TMall-verkkokaupassa häkellyttävät 69 juania eli yli yhdeksän euroa. Hinta on moninkertainen Suomeen verrattuna. Juuri myslistä on kuitenkin tullut ykköstuote Keskon ja Alibaban viime vuoden syyskuussa alkaneessa yhteistyössä.

–Kiinalaisessa verkkokaupassa ei ole mitään järkeä, jos se ei ole kannattavaa liiketoimintaa jo pienillä volyymeillä. Tuotteiden hintapiste pitää asettaa oikein. Muuten tulee liian kallis seikkailu, Keskon päivittäistavarakaupan johtaja Ari Akseli sanoo Talouselämälle.

Kesko myy Alibaban verkkokaupan kautta omia Pirkka-tuotteitaan ja brändivalmistajien tuotteita. Mukana ovat nyt Fazer, Finnspring, Kaslink, Kiantama, Olvi, Paulig, Raisio, Robert’s ja Valio. Valikoima laajenee noin sataan tuotteeseen, ja mukaan on tulossa vielä uusia yrityksiä.

–Tämä on meille mieletön oppimisen mahdollisuus. Suomessa Kesko on suuri, mutta Kiinassa Kesko on startup. Tehdään, testataan, opitaan ja parannetaan. Riskejä on, mutta ne ovat rajallisia, Ari Akseli sanoo.

Keskon Alibaba-yhteistyö sai alkunsa satunnaisesta heitosta kiinalaisella päivällisellä syksyllä 2016. Ari Akseli ja käyttötavaroiden ostojohtaja Hannele Åberg osallistuivat päivälliselle keskolaisen hankintaväen kanssa. Yksi kiinalaisrouvista kysyi, onko Kesko koskaan harkinnut tavaroiden tuomista Kiinaan.

Keskolle Aasia oli tuttu, mutta vain hankintapaikkana. Yhtiöllä on omia hankintayhtiöitä, minkä lisäksi Keskolla, ruotsalaisella ICAlla ja hollantilaisella Aholdilla on yhteinen hankintayhtiö.

Toimintoja on Hongkongissa ja Shanghaissa Kiinassa, Delhissä Intias­sa, Dhakassa Bangladeshissa ja Ho Chi Minh Cityssä Vietnamissa.

–Meillä on Aasiassa töissä toista sataa ihmistä, jotka tuntevat jo Skandinavian markkinoita. Meillä on siis oman firman sisällä vahvaa näkemystä millaiset tuotteet ja mielikuvat kiinnostavat kiinalaisia, Akseli kertoo.

