Donald Trumpilta uusi uhkaus Euroopalle: ”Rakentakaa ne täällä!”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa jälleen uusilla tuontitulleilla. Tällä kertaa kohteina ovat Euroopan unionin alueelta Yhdysvaltoihin tuotavat autot, sillä Trump uhkaa asettaa EU-alueelta tuotaville autoille 20 prosentin tariffit.

Trump kirjoitti perjantaina mikrobloggauspalvelu Twitteriin olevansa tyytymätön Yhdysvaltain ja EU-maiden välisiin tariffeihin ja kaupan esteisiin.

–Jos näitä tariffeja ja esteitä ei pian poisteta, asetamme 20 prosentin tariffit kaikkiin heidän (EU:n) autoihin, jotka tuodaan Yhdysvaltoihin. Rakentakaa ne täällä, Trump tviittasi.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!