Pääekonomisti: Suomalaisten taloyhtiölainoissa ”jotain samaa” kuin finanssikriisiin johtaneissa subprimeissa

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala löytää yhtäläisyyksiä suomalaisten taloyhtiölainojen ja Yhdysvalloissa 2000-luvun alkuvuosina yleistyneiden subprime-asuntoluottojen välillä.

–Ensimmäisten lainavuosien matalilla ”seireenikoroilla” omistusasujiksi houkuteltiin ”NINJA”-asiakkaita (no income, no job, no assets), joilla ei loppupeleissä ollut pienintäkään mahdollisuutta selvitä asunnon todellisista rahoituskustannuksista. Subprime-luototuksen hallitsematon kasvu johti lopulta maailmanlaajuiseen finanssikriisiin, Vesala muistuttaa blogissaan.

–Ei kotoista yhtiölainavillitystämme voi tietenkään sellaisenaan subprime-buumiin verrata, mutta jotain samaa niissä kyllä on. Suurilla yhtiölainaosuuksilla, yhtiölainojen ”ylipitkillä” lyhennysvapailla sekä vuokratulla tonttimaalla on uusien asuntojen myyntihinnat ja alkuvuosien rahoituskustannukset saatu näyttämään ”yllättävän” edullisilta. Taloyhtiölainoista on myös tullut mekanismi alentaa velkavivutetun asuntosijoittamisen rahoituskustannuksia. Samalla asuntoyhtiöiden omistusasujat ovat tukemassa tätä sijoitustoimintaa osallistumalla lainaosuuksien takaisinmaksuun liittyvien riskien jakamiseen, hän jatkaa.

Vesalan mukaan yksi syy yhtiölainojen yleistymiselle saattaa olla asuntomarkkinoiden eriytyminen, joka 2010-luvulla on entisestään kiihtynyt.

– Isoissa kaupungeissa hintojennousu on ollut kohtuullisen reipasta, mutta taantuvilla seuduilla hinnat ovat jopa laskeneet. Kasvaneet yhtiölainaosuudet - sekä muut asuntojen myyntihintoja alentavat temput - ovat ehkä olleet markkinoiden tapa yrittää ylittää eri alueiden asuntohintojen välille repeytynyt kuilu. Valitettavasti yhtiölainabuumi on osaltaan kasvattanut kotitalouksien raskaaksi käyvää velkalastia ja houkutellut markkinoille korkealla velka-asteella toimivia asuntosijoittajia, hän kommentoi.

Vesala muistuttaa, että noin puolet suomalaisten varallisuudesta on kiinni omassa asunnossa.

–Jos se sattuu sijaitsemaan taantuvalla seudulla, varallisuuden arvon kehitys voi olla heikkoa ja sitä saattaa olla vaikea tarvittaessa muuttaa toiseen muotoon, hän varoittaa.

Myös luottoluokittaja Moody’s on kommentoinut taloyhtiölainoja tuoreessa katsauksessaan. Kauppalehden mukaan Moody’s pitää hyvänä, että suomalaiset ovat ymmärtäneet taloyhtiölainojen kasvun synnyttämät mahdolliset ongelmat.

–Viranomaisten huomio keskittyy kotitalouksien velkaantumiseen ja taloyhtiölainoihin. Tämä tukee Suomen luokitusnäkymiä.

Moody’s mainitsee raportissaan, kuinka taloyhtiölainat hämärtävät kotitalouksien käsitystä asumisen tosiasiallisesta velkavetoisuudesta. Luottoluokittajan mukaan taloyhtiölainojen riskejä aliarvioidaan.

Suomen Pankki totesi pari viikkoa sitten, että taloyhtiölainojen välillinen luonne voi erehdyttää kotitaloudet ottamaan vastuulleen maksukykyynsä nähden liian suuria lainoja. Lisäksi sekä Nordea että Hypo varoittivat hiljattain taloyhtiölainojen riskeistä.

