Nyt tuli hyviä uutisia rakentamisesta: ”Pitkästä aikaa mittavia investointeja, mikä on hienoa havaita”

Rakentamisen noususuhdanteen jatkuminen on parantanut rakennusalan yritysten kannattavuutta. Rakennusteollisuus RT:n kannattavuusselvityksen perusteella talonrakennusteollisuuden jäsenyritysten liikevoitto nousi viime vuonna 4,7 prosenttiin edellisvuoden 3,2 prosentin pohjalukemista.

Rakennustuoteteollisuudessa kannattavuus ylsi 6,0 prosenttiin liikevoitolla mitattuna, kun se oli 4,8 prosenttia vuonna 2016.

–Uudisrakentamisen vahvan vireen myötä erityisesti suuremmat rakennusyritykset ovat parantaneet suhteellisesti eniten juoksuaan. Hyvä suhdannetilanne pohjautuu vilkkaana käyvään asuntorakentamiseen, joka on kohentanut myös betoniteollisuuden kannattavuutta. Näemme tänä vuonna pitkästä aikaa mittavia investointeja myös tuoteteollisuudessa, mikä on hienoa havaita, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen kommentoi tiedotteessa.

Vaikka suurempien yritysten liikevoitot kohenivat pienempiä enemmän viime vuonna, Pakarinen huomauttaa, että pk-sektorin kannattavuus on keskimäärin paremmalla tasolla.

Suhdanteen kypsymistä on kuitenkin jo ilmassa. Talonrakennusteollisuuden jäsenyritykset ennakoivat kannattavuuden heikentyvän tänä vuonna hieman vuodesta 2017. Tuoteteollisuudessa sen sijaan kannattavuuden arvioidaan tänä vuonna yhä kohenevan.

Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätös -tilaston perusteella Suomessa on noin 17 700 talonrakennusalan yritystä, joista alle yksi prosentti on liikevaihdolla mitattuna keskisuuria tai suuria yrityksiä. Näistä 30 suurinta yritystä tai konsernia tuottaa peräti 45 prosenttia koko talonrakentamisen liikevaihdosta. Loppuosa liikevaihdosta jakaantuu keskisuurille ja tuhansille pienille rakennusyrityksille. Kaikkien Suomessa toimivien talonrakennusyritysten liikevaihto on tänä vuonna arviolta 28 miljardia euroa, josta Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten osuus on 55–60 prosenttia. Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 400 jäsenyritystä.

Tiedot käyvät ilmi Rakennusteollisuus RT:n teettämästä kannattavuusselvityksestä Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäsenyritysten keskuudessa.