Macron yritti sekoittaa hävittäjät tullisotaan – Sipilä ei lämmennyt

Suomi ei tartu Ranskan tarjoamaan eurooppalaiseen ratkaisuun hävittäjähankinnoissa.

Ranska esitti hävittäjien yhteishankintoja EU:n huippukokouksessa torstaina, kun jäsenvaltioiden johtajat keskustelivat Yhdysvaltain ja EU:n kauppasuhteista Brysselissä.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Ranska käytti tilaisuutta hyväkseen ja puhui sen puolesta, että ”kannattaisi ostaa laitteet Euroopasta”.

Sipilä sanoi Emmanuel Macronin liittäneen hävittäjähankinnat nimenomaan tullisotaan Yhdysvaltain kanssa. Sipilä ei lämmennyt Ranskan ehdotuksille.

–Macronin puheenvuoro on eurooppalaisen ja ranskalaisen puolustusteollisuuden puheenvuoro. Kyllä Suomi tekee omat valintansa (hävittäjäkaupoissa) ihan tietyillä omilla kriteereillä, jotka lähtevät meidän omista lähtökohdista, Sipilä sanoi.

EU:n usealla jäsenmaalla on edessään hävittäjäkalustonsa uusiminen. Suomi ja Saksa tekevät päätöksensä 2020-2021 ja Belgia jo tänä syksynä.Kyse on rahallisesti valtavan suurista kaupoista. Suomen osalta puhutaan 7-10 miljardin euron menoerästä. Belgian hävittäjälaivueen hinnaksi on arvioitu 15 miljardia euroa.

Suomella on nyt F/A 18- ja Belgialle on amerikkalaiset F-16 hävittäjät. Suomi on kiinnostunut Yhdysvaltain uusimmista, ns. super-Horneteista ja Belgia amerikkalaisista F 35-monitoimihävittäjistä.

Ranskan hävittäjäteollisuuden Dassault Aviationin toimitusjohtaja Eric Trappier muistutti hiljan lehtihaastattelussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin nimenomaan kehottaneen Eurooppaa järjestämään oman puolustuksensa. Hänestä nyt siihen olisi tilaisuus.

Yhdysvallat asetti Euroopalle kovat teräs- ja alumiinitullit ja perusteli tulleja nimenomaan maansa turvallisuuspoliittisilla eduilla. EU vastasi tähän asettamalla tullit muun muassa maissille, farkuille ja Harley Davison -moottoripyörille, mikä sai yhtiön ilmoittamaan, että se siirtää osan tuotannostaan pois Yhdysvalloista.

Euroopassa on ihmetelty Trumpin turvallisuuspoliittisia perusteluja tulleille, koska Euroopan pitäisi olla Yhdysvaltain lähin sotilaallinen liittolainen.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk oli pitänyt pessimistisen puheen EU:n ja Yhdysvaltain suhteista päämiehille. Sipilän mukaan Tusk varoitteli pysyvistä muutoksista, mutta puheenvuoro koski nimenomaan kauppaa, ei yleistä turvallisuuspolitiikkaa.

–Kyllä minustakin meidän pitää pystyä varautumaan pidempään tilanteeseen, jossa monenkeskinen sääntöpohjainen kauppa ei ole USA:n ykkösprioriteetti, Sipilä sanoi.