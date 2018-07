KL: Nyt se on sanottu, kauppasota alkaa – ”Yhdysvallat avaa tulen koko maailmaa vastaan”

Yhdysvallat ”avaa ­tulen” koko maailmaa ja itseään vastaan, Kiina ­totesi torstaina. Kauppasota ei ole enää pelkkää retoriikkaa, Kauppalehti kertoo.

Uudet 25 prosentin tullit Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä tavarakaupassa ovat merkittävä askel maiden välisessä kauppakiistassa. Tullit tulivat voimaan perjantaina aamuseitsemältä Suomen aikaa.

Uhkausten realisoituessa maiden välisen kauppasodan voi viimeistään julistaa alkaneeksi. Näin ar­vioi Danske Bankin päästrategi ­Valtteri Ahti. Hänen mukaansa riski yhä uusille tullikorotuksille on nyt entistä suurempi.

– Donald Trump on sitonut itsensä kauppasodan kierteeseen, Ahti sanoo.

Trump on uhannut asettaa kymmenen prosentin tullit 200 miljardin dollarin edestä vuosittain tuodulle kiinalaistavaralle, ellei Kiina lopeta amerikkalaisten innovaa­tioiden ja teknologian kopioimista. Lisäksi, mikäli Kiina vastaa näihin omilla tulleillaan, tullilistalle lisätään tavaraa vielä toisen 200 miljardin dollarin edestä.

Kiinan viennin arvo Yhdysvaltoihin on noin 500 miljardin dollaria vuodessa. Yhdysvallat vie puolestaan Kiinaan vuosittain tavaraa alle 150 miljardin dollarin edestä. Viime vuonna viennin arvo oli noin 130 miljardia dollaria.

Jos kauppasota kärjistyy, tullit voisivat siten koskettaa lähes kaikkea Kiinan vientiä Yhdysvaltoihin.

Vaikka Kiina on luvannut pysyä tiukkana uhkausten edessä, FIMin pääekonomisti Timo Hirvonen pitää epätodennäköisenä, että kauppasota kärjistyisi näin pitkälle. Vaikutus amerikkalaiskuluttajien arkeen olisi huomattava.

Trumpin hallinto näyttää laskevan sen varaan, että Kiina perääntyy lopulta ja taipuu paineen kasvaessa sopuun. Toistaiseksi taipumisesta ei kuitenkaan ole näkynyt merkkejä. Kiina on luvannut asettaa vastatulleja 34 miljardin dollarin arvoiselle tuonnille.

Yksi mahdollisuus on korkopeli. Kiina voisi myös ryhtyä myymään omistamiaan Yhdysvaltojen velkakirjoja, mikä painaisi dollaria, aiheuttaisi maan lainakorkoihin nousupainetta ja siten lisäisi liittovaltion velanhoitokuluja. Jos korot nousisivat, myös yritysten ja kotitalouksien lainaaminen kallistuisi, mikä todennäköisesti iskisi Yhdysvaltojen talouden kasvuvauhtiin.

Tullit koskevat Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kauppaa, mutta vaikuttavat myös globaalisti. Kiinan kauppaministeriön edustaja Gao Feng totesi torstaina, että Yhdysvallat aloittaa tulleillaan kauppasodan koko maailmaa sekä itseään vastaan.

– Yhdysvallat on asettamassa tulleja kaikkialta maailmasta kotoisin oleville yhtiöille, myös amerikkalaisille ja kiinalaisille yhtiöille, Gao sanoi.

Varsinkin vientivetoisilla mailla on paljon hävittävää, jos kauppasota kärjistyy entisestään ja uusia tulleja nousee myös EU:n ja Yhdysvaltojen välille.

– Suomen vientirakenne on erityisen haavoittuvainen, sillä investointihyödykkeiden osuus on suuri, Ahti sanoo.

Suomen viennin määrä suhteessa bkt:hen on lähes 40 prosenttia. WTO:n listalla Suomi on maailman 14. haavoittuvaisin maa globaalien arvoketjujen häiriöille. Kiina on sijalla 33. ja Yhdysvallat sijalla 56.

Lue laajempi juttu Kauppalehdestä.

