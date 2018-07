Trumpin ja Putinin tapaamisella saattaa olla yllättävä vaikutus: ”Voisi tuoda nopeaakin apua suomalaisille”

Nordean analyytikko Sanna Kurronen ennakoi Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien ensi maanantaina tapaamisesta toteamalla, että Venäjä voittaa jo siinä, että Donald Trump tapaa Vladimir Putinin kahden kesken.

–Venäjä on kuitenkin pieni maa verrattuna Yhdysvaltoihin. Viime vuonna USA:n talouden koko oli dollarimääräisenä noin 13 kertaa Venäjän talous bkt:lla mitattuna. Lisäksi Trump on jatkanut liittolaistensa solvaamista Naton huippukokouksessa, hän kommentoi blogissaan.

Venäjä on Kurrosen mukaan suuri kahdessa asiassa: ydinase- ja öljyvaltiona. Hän olettaa Trumpin haluavan keskustella näistä kahdesta asiasta.

–Trump on jo kovistellut OPECia liian korkeasta öljyn hinnasta ja Venäjä on mukana tuotantoa rajoittavassa niin sanotussa OPEC+ -sopimuksessa. Ydinaseiden vähentämiseen tähtäävän New START -sopimuksen jatko sekä Pohjois-Korean, Syyrian ja Ukrainan tilanne voivat nousta tapaamisen aiheiksi.

Hän muistuttaa, että Venäjän vastaisten pakotteiden osalta Trumpin neuvotteluoikeuden ovat rajalliset, sillä USA:n kongressi vei viime kesänä presidentiltä valtuudet poistaa Venäjä-sanktioita ilman kongressin suostumusta.

–Venäjän kannalta realistista voisi olla toivoa, että mikäli Venäjä pysyy erossa USA:n marraskuussa järjestettävistä välivaaleista, uusia pakotteita ei enää tulisi, Kurronen arvioi.

Hän uskoo, että tapaamisella voi onnistuessaan olla talousvaikutuksia myös Suomelle.

–Yleinen riskinottohalukkuus voi kohentua markkinoilla, jos tapaaminen sujuu hyvässä hengessä. Mikäli presidenttien tapaaminen lisää optimismia Venäjän talouden suhteen, se voisi tuoda nopeaakin apua suomalaisille viejille ja matkailulle vahvemman ruplan kautta. Mikäli pelko lisäpakotteista poistuu, rupla voisi taas heijastella öljyn hinnan tasoa ja liikkeitä, jolloin nähtäisiin jopa yli kymmenen prosentin vahvistuminen ruplassa, hän kirjoittaa.

–Taitaapa kuitenkin jäädä toiveajatteluksi, sillä vaikka kokouksen tulos ylittäisi kaikki odotukset, markkinoiden luottamus sekä Putinin että Trumpin sanaan on pahasti rapautunut, Kurronen kuitenkin jatkaa.

Trump itse arvioi torstaina, että tapaamisesta Helsingissä tulee ”rento”.

–Katsotaan mitä tapahtuu. Minusta sen ei tarvitse kestää kauhean kauaa. Katsotaan mihin se johtaa. Se voi johtaa johonkin hyvin kehittävään tai sitten ehkä ei, hän kommentoi tiedotustilaisuudessa Naton huippukokouksen jälkeen Brysselissä.

Useat tutkijat ovat tapaamista ennakoidessaan nostaneet esiin Krimin. Donald Trump ei torstaina ottanut suoraan kantaa siihen, aikooko hän tunnustaa Krimin niemimaan osaksi Venäjää.

–Mutta en ole tyytyväinen Krimin tilanteeseen, hän kuitenkin sanoi.

Trump ja Putin tapaavat maanantaina Helsingissä.

