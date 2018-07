Teslan toimitusjohtaja Elon Musk haukkui Thaimaa-sukeltajaa pedofiiliksi Twitterissä – Sijoittajilta heti reaktio

Sähköautoja tuottavan Teslan osakkeen arvo notkahti maanantaina yhtiön johtaja Elon Muskin viikonlopun twiittailujen seurauksena.

Talouslehti Fortune kertoo, että Musk on ottanut Twitterin aseekseen kritisoijiaan vastaan. Viikonloppuna Muskin sanansäilä osui Thaimaassa luolaan juuttunutta jalkapallojoukkuetta pelastaneeseen sukeltajaan, Vern Unsworthiin. Tämä oli kritisoinut Muskin tarjousta antaa avaruusaluksia kehittävän SpaceX-yhtiönsä luoman pienen sukellusveneen jalkapalloilijoiden pelastamiseksi.

Unsworth piti Muskin pyskimyksiä PR-temppuna ja hän sanoi, että Musk voisi tunkea sukellusveneensä ”sinne, missä se sattuu. Sillä ei ole mitään mahdollisuuksia toimia”. Musk vastasi twiitillä, jossa hän vihjaili, että brittiläinen sukeltaja olisi pedofiili.

Twiitti on sittemmin poistettu, mutta uutistoimisto Reutersin mukaan siinä luki, että ”Me teemme yhden videon minisukellusveneen/-kapselin menosta aina viidenteen luolaan saakka ilman ongelmia. Sorry pedo, mutta sinä pyysit tätä”.

Unsworth on sanonut harkitsevansa oikeustoimia Muskia vastaan. Teslan sijoittajat eivät aikailleet. Yhtiön osakekurssi laski yhteensä 3,5 prosenttia maanantaina. Maanantain osakekauppa nakersi kaksi miljardia dollaria yhtiön arvosta. Tiistaina pörssin auetessa kurssi on heikossa 0,6 prosentin nousussa.

Nimettöminä pysyvät analyytikot ovat huolissaan, että Musk keskittyy vääriin asioihin yhtiön johtamisen sijaan.

Toukokuussa kävi vastaava tapahtuma, sillä Musk kuittasi tulosinfon yhteydessä analyytikoiden kysymykset Teslan Model 3 -auton varauksista ja rahoituksen tarpeesta tylsinä ja typerinä.

Fortune kertoo, että vielä perjantaina Musk antoi uutistoimisto Bloombergille haastattelun, jossa hän vakuutti, että pyrkii olemaan Twitterissä vähemmän taistelunhaluinen.

–Yleisesti katson, että jos on Twitterissä, on kuin meemi sotatantereella. Jos olet Twitterissä, olet areenalla. Joten, jos hyökkäät minua kohti, on ok, että minä hyökkään myös. Jos joku hyökkää Twitterissä, pitäisikö olla vain hiljaa? Varmasti joissain tapauksissa vastaus on kyllä. Usein en sanokaan. Pitäisi varmaan olla sanomatta mitään useammin, Musk sanoo.

Muskin möläyttelyt ovat jo asettaneet yhtiön johdonkin tarkkailun alle. Mitä Teslan hallitus aikoo tehdä, jos Muskin käyttäytyminen ei muutu? Reuters toteaa, että yhtiön hallitus on täynnä Muskin liittolaisia, joten heidän voi olla vaikea toimia. Jos kuitenkaan mitään ei tapahdu, eikä edes kunnollista anteeksipyyntöä tule, se lähettää huolestuttavan viestin: johto ei halua tai pysty hillitsemään Muskin huolestuttavia tapoja.

